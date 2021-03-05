https://ria.ru/20210305/adele-1600102745.html

Певица Адель официально развелась с мужем

Певица Адель официально развелась с мужем

Британская певица Адель и бизнесмен Саймон Конекки официально завершили бракоразводный процесс, сообщил источник Us Weekly. Это произошло почти через два года... РИА Новости, 05.03.2021

2021-03-05T17:03

2021-03-05T17:03

2021-03-05T17:45

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Британская певица Адель и бизнесмен Саймон Конекки официально завершили бракоразводный процесс, сообщил источник Us Weekly. Это произошло почти через два года после того, как пара объявила о своем расставании.Как рассказал инсайдер издания, судья подписал мировое соглашение после того, как супруги наконец-то решили вопросы, связанные с разделом имущества.Пара начала встречаться в 2011 году. Через год у них родился сын, которого назвали Анджело. В 2017-м Адель и Конекки тайно поженились, а в апреле 2019 года певица объявила о расставании с мужем.Сейчас, по словам представителя певицы, бывшие супруги "стремятся вместе и с любовью воспитывать своего сына".Западные СМИ пишут о том, что причиной разрыва стали "непримиримые разногласия". Через несколько лет совместной жизни Адель и Саймон поняли, что "романтики и любви в их отношениях больше нет". Оба тогда были "разочарованы".Несмотря на разрыв, обладательница 15-ти премий "Грэмми" не отчаялась. После расставания с Конекки она серьезно взялась за себя и за несколько месяцев похудела на 45 килограммов.

https://ria.ru/20201023/adel-1581196853.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, знаменитости, звезды, развод, шоу-бизнес, адель эдкинс