https://ria.ru/20211118/zapad-1759563838.html

Украинский дипломат осмелел и наговорил лишнего про Запад за слабость перед Россией

На Украине разочаровались в Западе из-за кризиса с мигрантами - РИА Новости, 18.11.2021

Украинский дипломат осмелел и наговорил лишнего про Запад за слабость перед Россией

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в статье для портала NV.ua резко раскритиковал реакцию Запада на ситуацию с мигрантами на границе... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T02:44

2021-11-18T02:44

2021-11-18T08:13

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в статье для портала NV.ua резко раскритиковал реакцию Запада на ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши.По его мнению, западные лидеры, в том числе исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель, проявили слабость, вступив в диалог с Минском и Москвой.Украинский дипломат также назвал "позорным" решение президента Франции Эммануэля Макрона провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения миграционного кризиса. Его возмутило, что в это время Россия якобы "бряцает оружием на украинской границе".Огрызко пришел к выводу, что Германия и Франция еще долго будут "находиться под влиянием России", и поэтому Киеву и его союзникам нужно "объяснить" главам этих двух стран, что они "совершают большую геополитическую ошибку".Летом на границе Белоруссии с Польшей и прибалтийскими странами увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. По словам Александра Лукашенко, Белоруссия больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".В последнее время стали звучать обвинения и в адрес России. Президент Владимир Путин объяснил эту агрессивную риторику желанием переложить проблемы "с больной головы на здоровую" и отметил, что Москва всячески готова содействовать решению ситуации с мигрантами. При этом российский лидер подчеркнул, что европейские страны сами создали условия, чтобы туда хлынул поток беженцев, а теперь пытаются снять с себя ответственность за происходящее.

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

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