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Путин обсудил с Макроном ситуацию на белорусско-польской границе

Путин обсудил с Макроном ситуацию на белорусско-польской границе - РИА Новости, 15.11.2021

Путин обсудил с Макроном ситуацию на белорусско-польской границе

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон выразили удовлетворение проведенным 12 ноября заседанием глав МИД и Минобороны РФ и... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T21:10

2021-11-15T21:10

2021-11-15T21:55

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон выразили удовлетворение проведенным 12 ноября заседанием глав МИД и Минобороны РФ и Франции, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном... Выражено удовлетворение проведенным 12 ноября в Париже очередным заседанием российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Президенты высказались в пользу продолжения диалога по военно-политической проблематике, а также другим важным темам", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая противодействие распространению коронавируса.Также президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников учений в Черном море, сообщает пресс-служба Кремля."С обеих сторон высказано неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается. В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обратил внимание на то, что Киев продолжает деструктивную политику, направленную на срыв минских соглашений, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России также акцентировал, что Киев продолжает свою деструктивную политику, направленную на срыв минских соглашений", - говорится в сообщении.Добавляется, что об этом свидетельствует недавнее применение вооруженными силами Украины ударных беспилотных аппаратов в зоне конфликта.Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул целесообразность обсуждения миграционного кризиса напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля."Затронута сложившаяся ситуация на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России привлёк внимание, в частности, к крайне жёсткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры рассмотрели положение дел в нагорно-карабахском урегулировании. По словам Путина, Россия будет и дальше предпринимать шаги, "способствующие стабилизации обстановки и последовательной реализации достигнутых при российском посредничестве трехсторонних договоренностей".Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнули важность сохранения позитивной динамики в процессе политического урегулирования в Ливии, сообщает пресс-служба Кремля."Президенты России и Франции констатировали успешное проведение в Париже Международной конференции по Ливии, подчеркнули важность сохранения позитивной динамики в процессе политического урегулирования и настойчивой работы с ливийскими сторонами на основе решений, принятых в том числе на упомянутом форуме", - говорится в сообщении.Кроме того, по инициативе Эммануэля Макрона затронута также ситуация в Мали.Добавляется, что президенты договорились о поддержке плотного личного контакта в дальнейшем.

https://ria.ru/20211115/lukashenko-1759080710.html

https://ria.ru/20211101/soglasheniya-1757194149.html

https://ria.ru/20211115/sanktsii-1759183050.html

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