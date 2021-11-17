Лукашенко и Меркель договорились о диалоге Белоруссии и ЕС по мигрантам

МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора пришли к пониманию по ситуации с мигрантами на границе республики и ЕС, написал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что в этом же ключе будут рассматривать пожелание беженцев попасть в Германию. Также Лукашенко передали просьбу председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы страна обязательно участвовала в деятельности международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной.По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, канцлер подчеркнула необходимость гуманитарного снабжения мигрантов и возможности их возвращения домой.Лукашенко и Меркель договорились поддерживать контакты в будущем.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собралось более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.Сейчас у пункта пропуска никого нет: часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора пришли к пониманию по ситуации с мигрантами на границе республики и ЕС, написал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
"Договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в этом же ключе будут рассматривать пожелание беженцев попасть в Германию. Также Лукашенко передали просьбу председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы страна обязательно участвовала в деятельности международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной.
По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, канцлер подчеркнула необходимость гуманитарного снабжения мигрантов и возможности их возвращения домой.
Лукашенко и Меркель договорились поддерживать контакты в будущем.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собралось более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.
В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
Сейчас у пункта пропуска никого нет: часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.