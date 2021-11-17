https://ria.ru/20211117/krizis-1759533971.html

Лукашенко и Меркель договорились о диалоге Белоруссии и ЕС по мигрантам

Лукашенко и Меркель договорились о диалоге Белоруссии и ЕС по мигрантам - РИА Новости, 17.11.2021

Лукашенко и Меркель договорились о диалоге Белоруссии и ЕС по мигрантам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора пришли к пониманию по ситуации с мигрантами на... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T18:57

2021-11-17T18:57

2021-11-17T20:09

в мире

белоруссия

минск

латвия

ангела меркель

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 17 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора пришли к пониманию по ситуации с мигрантами на границе республики и ЕС, написал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого"."Договорились, что проблема в целом выносится на уровень Белоруссии и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем", — говорится в сообщении.Подчеркивается, что в этом же ключе будут рассматривать пожелание беженцев попасть в Германию. Также Лукашенко передали просьбу председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы страна обязательно участвовала в деятельности международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной.По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, канцлер подчеркнула необходимость гуманитарного снабжения мигрантов и возможности их возвращения домой.Лукашенко и Меркель договорились поддерживать контакты в будущем.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собралось более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.Сейчас у пункта пропуска никого нет: часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211117/uslovie-1759463108.html

https://ria.ru/20211114/migranty-1758920595.html

белоруссия

минск

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, ангела меркель, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии