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В Петербурге нашли еще одну сумку с останками отца, расчлененного сыном
В Петербурге нашли еще одну сумку с останками отца, расчлененного сыном - РИА Новости, 18.11.2021
В Петербурге нашли еще одну сумку с останками отца, расчлененного сыном
Водолазная группа обнаружила в акватории реки Смоленка еще одну сумку с останками отца, которого убил сын в бытовом конфликте, сообщили в ГСУ СК по... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:29
2021-11-18T17:29
2021-11-18T17:29
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Водолазная группа обнаружила в акватории реки Смоленка еще одну сумку с останками отца, которого убил сын в бытовом конфликте, сообщили в ГСУ СК по Санкт-Петербургу."В результате проведения поисковых мероприятий водолазами ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в акватории реки Смоленка были обнаружены другие части тела потерпевшего, в связи с чем назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении пресс-службы СК.Ранее СК завел дело по статье убийство по факту обнаружения 16 ноября в Василеостровском районе частей тела мужчины в сумке, которую нашел рабочий при ремонте моста на набережной реки Смоленка. В этот же день был задержан 35-летней житель района, который, как выяснилось, убил своего отца.По версии следствия, 13 ноября 2021 года в квартире, расположенной в одном из домов по Новосмоленской набережной, обвиняемый в ходе ссоры со своим 66-летним отцом, возникшей на почве личных неприязненных отношений, совершил его убийство, выстрелив в голову из охотничьего ружья. С целью сокрытия следов преступления, он приобрел в магазине 3 тележки и 3 хозяйственные сумки, в которые сложил расчлененные электролобзиком части тела отца и выбросил их в реку.Василеостровский суд вынес постановление об аресте обвиняемого. Вину он полностью признал.
https://radiosputnik.ria.ru/20211117/peterburg-1759534553.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
В Петербурге нашли еще одну сумку с останками отца, расчлененного сыном
Водолазы в Петербурге обнаружили в реке вторую сумку с останками отца, расчлененного сыном