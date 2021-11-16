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В Петербурге задержали мужчину за расчленение отца
В Петербурге задержали мужчину за расчленение отца - РИА Новости, 16.11.2021
В Петербурге задержали мужчину за расчленение отца
Полиция в Петербурге установила личность подозреваемого в расчленении мужчины, тело которого нашли в сумке на набережной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T22:28
2021-11-16T22:55
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Полиция в Петербурге установила личность подозреваемого в расчленении мужчины, тело которого нашли в сумке на набережной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как ранее во вторник сообщил СК, во время работ по укреплению набережной реки Смоленка в Василеостровском районе обнаружили тележка с сумкой, в которой находились части тела мужчины.По версии следствия, сын во время бытового конфликта застрелил отца из охотничьего ружья, затем расчленил тело и выбросил в реку.Уголовное дело открыли по статье "Убийство".
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
22:28 16.11.2021 (обновлено: 22:55 16.11.2021)
 
В Петербурге задержали мужчину за расчленение отца

МВД: подозреваемый в расчленении мужчины в Петербурге задержан, это сын убитого

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Полиция в Петербурге установила личность подозреваемого в расчленении мужчины, тело которого нашли в сумке на набережной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Тело принадлежит 66-летнему жителю Василеостровского района, проживающему в доме №1 на улице Смоленской. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый, им оказался сын данного гражданина", — рассказали в полиции.
Как ранее во вторник сообщил СК, во время работ по укреплению набережной реки Смоленка в Василеостровском районе обнаружили тележка с сумкой, в которой находились части тела мужчины.
По версии следствия, сын во время бытового конфликта застрелил отца из охотничьего ружья, затем расчленил тело и выбросил в реку.
Уголовное дело открыли по статье "Убийство".
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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