https://ria.ru/20211116/mvd-1759379256.html

В Петербурге задержали мужчину за расчленение отца

В Петербурге задержали мужчину за расчленение отца - РИА Новости, 16.11.2021

В Петербурге задержали мужчину за расчленение отца

Полиция в Петербурге установила личность подозреваемого в расчленении мужчины, тело которого нашли в сумке на набережной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T22:28

2021-11-16T22:28

2021-11-16T22:55

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_4f87c030e178b1885cd0c47444cdcd3d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Полиция в Петербурге установила личность подозреваемого в расчленении мужчины, тело которого нашли в сумке на набережной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как ранее во вторник сообщил СК, во время работ по укреплению набережной реки Смоленка в Василеостровском районе обнаружили тележка с сумкой, в которой находились части тела мужчины.По версии следствия, сын во время бытового конфликта застрелил отца из охотничьего ружья, затем расчленил тело и выбросил в реку.Уголовное дело открыли по статье "Убийство".

https://ria.ru/20211112/zaderzhanie-1758853618.html

санкт-петербург

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)