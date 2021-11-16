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В Петербурге задержали мужчину за расчленение отца
В Петербурге задержали мужчину за расчленение отца - РИА Новости, 16.11.2021
В Петербурге задержали мужчину за расчленение отца
Полиция в Петербурге установила личность подозреваемого в расчленении мужчины, тело которого нашли в сумке на набережной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T22:28
2021-11-16T22:28
2021-11-16T22:55
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Полиция в Петербурге установила личность подозреваемого в расчленении мужчины, тело которого нашли в сумке на набережной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Как ранее во вторник сообщил СК, во время работ по укреплению набережной реки Смоленка в Василеостровском районе обнаружили тележка с сумкой, в которой находились части тела мужчины.По версии следствия, сын во время бытового конфликта застрелил отца из охотничьего ружья, затем расчленил тело и выбросил в реку.Уголовное дело открыли по статье "Убийство".
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
22:28 16.11.2021 (обновлено: 22:55 16.11.2021)
В Петербурге задержали мужчину за расчленение отца
МВД: подозреваемый в расчленении мужчины в Петербурге задержан, это сын убитого