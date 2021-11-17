https://ria.ru/20211117/peterburg-1759412004.html
Петербуржцу, расчленившему отца электролобзиком, предъявили обвинение
Петербуржцу, расчленившему отца электролобзиком, предъявили обвинение - РИА Новости, 17.11.2021
Петербуржцу, расчленившему отца электролобзиком, предъявили обвинение
Следователи предъявили обвинение жителю Санкт-Петербурга в убийстве отца, тело которого он расчленил электролобзиком, сообщается на сайте СУСК РФ по региону. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T10:48
2021-11-17T10:48
2021-11-17T10:48
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жителю Санкт-Петербурга в убийстве отца, тело которого он расчленил электролобзиком, сообщается на сайте СУСК РФ по региону.Во вторник в СК рассказали, что во время работ по укреплению набережной реки Смоленка в Василеостровском районе была обнаружена тележка с сумкой, в которой находились части тела мужчины. Полиция задержала сына убитого - по версии следствия, тот во время бытового конфликта застрелил 66-летнего отца, а затем расчленил тело и выбросил в реку."Предъявлено обвинение 35-летнему сыну потерпевшего, который признался в инкриминируемых ему деяниях", - говорится в сообщении.По данным СК, 13 ноября обвиняемый в ходе ссоры с отцом выстрелил ему в голову из охотничьего ружья. Чтобы скрыть преступление, он купил две тележки и две хозяйственные сумки, в которые сложил расчлененные электролобзиком части тела и выбросил их в реку. "Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210406/ubiystvo-1727059801.html
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), россия
Петербуржцу, расчленившему отца электролобзиком, предъявили обвинение
Следователи предъявили обвинение петербуржцу, расчленившему отца электролобзиком