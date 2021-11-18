Пострадавшие от ковидограничений предприятия Ленобласти получат субсидии
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Предприниматели Ленинградской области, пострадавшие от "антиковидных" ограничений, могут получить субсидии на возмещение расходов по аренде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, прием заявок на финансовую поддержку для предпринимателей начался 18 ноября в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.
"Возмещению подлежат не более 90% расходов по аренде помещений, оплаченных в период с августа по октябрь 2021 года. Расчет суммы субсидии идет исходя из количества работников за 9 месяцев 2021 года, на одного работника – не более 39445 рублей. Всего на эти цели из бюджета Ленинградской области выделено 17,5 миллиона рублей", — сказал собеседник агентства.
Так, субсидию могут получить предприниматели в сфере общественного питания, дополнительного образования, кинотеатры, организаторы конференций и выставок, музеи, парикмахерские и салоны красоты, предприниматели, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность и другие. Претендовать на поддержку могут предприниматели, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Ленинградской области и зарегистрированные в территориальных налоговых органах Ленинградской области.
"Полный список ОКВЭД и порядок предоставления субсидии размещен на сайте 813.ru в разделе "Субсидии". Заявки подаются только в электронном виде посредством информсистемы ssmsp.lenreg.ru", — сказали в пресс-службе.