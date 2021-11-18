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Ленинградская область
https://ria.ru/20211118/subsidii-1759647120.html
Пострадавшие от ковидограничений предприятия Ленобласти получат субсидии
Пострадавшие от ковидограничений предприятия Ленобласти получат субсидии - РИА Новости, 18.11.2021
Пострадавшие от ковидограничений предприятия Ленобласти получат субсидии
Предприниматели Ленинградской области, пострадавшие от "антиковидных" ограничений, могут получить субсидии на возмещение расходов по аренде, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T15:06
2021-11-18T15:06
ленинградская область
экономика
ленинградская область
коммерческая недвижимость
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Предприниматели Ленинградской области, пострадавшие от "антиковидных" ограничений, могут получить субсидии на возмещение расходов по аренде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, прием заявок на финансовую поддержку для предпринимателей начался 18 ноября в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.Так, субсидию могут получить предприниматели в сфере общественного питания, дополнительного образования, кинотеатры, организаторы конференций и выставок, музеи, парикмахерские и салоны красоты, предприниматели, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность и другие. Претендовать на поддержку могут предприниматели, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Ленинградской области и зарегистрированные в территориальных налоговых органах Ленинградской области."Полный список ОКВЭД и порядок предоставления субсидии размещен на сайте 813.ru в разделе "Субсидии". Заявки подаются только в электронном виде посредством информсистемы ssmsp.lenreg.ru", — сказали в пресс-службе.
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экономика, ленинградская область, коммерческая недвижимость
15:06 18.11.2021
 

Пострадавшие от ковидограничений предприятия Ленобласти получат субсидии

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Предприниматели Ленинградской области, пострадавшие от "антиковидных" ограничений, могут получить субсидии на возмещение расходов по аренде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, прием заявок на финансовую поддержку для предпринимателей начался 18 ноября в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.
"Возмещению подлежат не более 90% расходов по аренде помещений, оплаченных в период с августа по октябрь 2021 года. Расчет суммы субсидии идет исходя из количества работников за 9 месяцев 2021 года, на одного работника – не более 39445 рублей. Всего на эти цели из бюджета Ленинградской области выделено 17,5 миллиона рублей", — сказал собеседник агентства.
Так, субсидию могут получить предприниматели в сфере общественного питания, дополнительного образования, кинотеатры, организаторы конференций и выставок, музеи, парикмахерские и салоны красоты, предприниматели, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность и другие. Претендовать на поддержку могут предприниматели, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Ленинградской области и зарегистрированные в территориальных налоговых органах Ленинградской области.
"Полный список ОКВЭД и порядок предоставления субсидии размещен на сайте 813.ru в разделе "Субсидии". Заявки подаются только в электронном виде посредством информсистемы ssmsp.lenreg.ru", — сказали в пресс-службе.
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