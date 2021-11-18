https://ria.ru/20211118/subsidii-1759647120.html

Пострадавшие от ковидограничений предприятия Ленобласти получат субсидии

Пострадавшие от ковидограничений предприятия Ленобласти получат субсидии - РИА Новости, 18.11.2021

Пострадавшие от ковидограничений предприятия Ленобласти получат субсидии

Предприниматели Ленинградской области, пострадавшие от "антиковидных" ограничений, могут получить субсидии на возмещение расходов по аренде, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T15:06

2021-11-18T15:06

2021-11-18T15:06

ленинградская область

экономика

ленинградская область

коммерческая недвижимость

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Предприниматели Ленинградской области, пострадавшие от "антиковидных" ограничений, могут получить субсидии на возмещение расходов по аренде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, прием заявок на финансовую поддержку для предпринимателей начался 18 ноября в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.Так, субсидию могут получить предприниматели в сфере общественного питания, дополнительного образования, кинотеатры, организаторы конференций и выставок, музеи, парикмахерские и салоны красоты, предприниматели, осуществляющие физкультурно-оздоровительную деятельность и другие. Претендовать на поддержку могут предприниматели, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории Ленинградской области и зарегистрированные в территориальных налоговых органах Ленинградской области."Полный список ОКВЭД и порядок предоставления субсидии размещен на сайте 813.ru в разделе "Субсидии". Заявки подаются только в электронном виде посредством информсистемы ssmsp.lenreg.ru", — сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20211112/byudzhet-1758750862.html

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экономика, ленинградская область, коммерческая недвижимость