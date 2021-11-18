https://ria.ru/20211118/rossiya-1759582012.html

Россия возглавила организацию "Объединенные города и местные власти"

Россия возглавила организацию "Объединенные города и местные власти" - РИА Новости, 18.11.2021

Россия возглавила организацию "Объединенные города и местные власти"

Мэр Казани Ильсур Метшин избран президентом всемирной организации "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ), таким образом Россия впервые возглавила данную... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:24

2021-11-18T10:24

2021-11-18T11:16

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ильсур метшин

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КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Мэр Казани Ильсур Метшин избран президентом всемирной организации "Объединенные города и местные власти" (ОГМВ), таким образом Россия впервые возглавила данную организацию и будет представлять интересы более 240 тысяч муниципалитетов, регионов и мегаполисов, сообщает мэрия Казани."Мэр Казани Ильсур Метшин избран президентом всемирной организации "Объединенные города и местные власти". Такое решение было принято на заседании исполнительного бюро ОГМВ под председательством мэра Барселоны Ады Колау. Во всемирном совете ОГМВ в Барселоне, в рамках которого состоялось заседание бюро, приняли участие более 400 мэров, вице-мэров городов и глав регионов из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, Африки", - говорится в сообщении.Выборы нового руководителя прошли в связи с досрочным сложением обязанностей Мохамеда Будры, покинувшего пост мэра города Эль-Хосейма (Марокко). Согласно уставу ОГМВ, организацию может возглавлять только действующий мэр. Ранее президентами ОГМВ также являлись мэры Лиссабона (Португалия) Хорхе Сампайо, Парижа (Франция) Бертран Деланоэ, Стамбула (Турция) Кадир Топбаш, Йоханнесбурга (ЮАР) Мфо Паркс Тау."Город является базой всех преобразований, и наша задача – помочь муниципалитетам перейти от вызовов к выработке четких решений, а затем к внедрению стратегий устойчивого развития на местах. ОГМВ – это организация не для мэров, а для всех жителей городов, для людей, на благополучие которых направлены все наши усилия", - отметил Метшин.Он предложил изменить существующую систему взаимодействия между городами и регионами в рамках ОГМВ, а также оказать помощь малым городам, которые в период пандемии находятся в тяжелом финансовом положении. Совместно с ООН-Хабитат, Генеральной ассамблей партнеров и ОГМВ Метшин предложил учредить для муниципальных образований премию SDG Implementation Champions. По его мнению, признание равнозначности каждого региона, города, отделения ОГМВ должно быть осуществлено на деле, а не только декларироваться на встречах.Всемирная организация "Объединенные города и местные власти" берет свое начало в 1913 году, когда в бельгийском Генте был основан Международный союз городов. Центральная штаб-квартира ОГМВ расположена в Барселоне.Сегодня ОГМВ объединяет более 240 тысяч муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН. Среди ключевых задач организации – обмен лучшими практиками в сфере городского хозяйства, решение вопросов экологии и климатических изменений, повышение инвестиционной и туристической привлекательности городов, укрепление роли местных властей в процессе принятия глобальных решений и другие. Организация состоит из семи региональных отделений, отделения мегаполисов и отделения регионов. Евразийское отделение ОГМВ с 2006 года возглавляет Метшин.

https://ria.ru/20211117/tatarstan-1759524088.html

https://ria.ru/20211111/dolschik-1758644341.html

https://ria.ru/20211014/tatarstan-1754608711.html

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франция

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