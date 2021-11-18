https://ria.ru/20211118/premiya-1759509546.html

Одежда Putin Team Russia получила всероссийскую премию качества

Одежда Putin Team Russia получила всероссийскую премию качества - РИА Новости, 18.11.2021

Одежда Putin Team Russia получила всероссийскую премию качества

Среди 11 промышленных компаний, которым постановлением правительства России в начале ноября присуждены премии в области качества за 2020 год, впервые лауреатом... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T08:00

2021-11-18T08:00

2021-11-18T08:00

экономика

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

роскачество

россия

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Среди 11 промышленных компаний, которым постановлением правительства России в начале ноября присуждены премии в области качества за 2020 год, впервые лауреатом оказалось предприятие легкой промышленности из Свердловской области - фабрика "Юниформ ателье" дизайнера Дмитрия Шишкина, производящая одежду Putin Team."Впервые в стране премия правительства РФ в области качества присуждена компании легкой промышленности, причем, субъекту малого и среднего предпринимательства. Для нас это является предметом особой гордости", – цитирует пресс-служба облправительства слова министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой.В числе других лауреатов – РЖД, подразделение "Татнефти", машиностроительные и фармацевтические предприятия, медучреждения.Премия, организованная Минпромторгом и Роскачеством - крупнейший общенациональный проект в области менеджмента качества. В 2020 году был проведен 24-й конкурс на соискание премий, при этом, несмотря на пандемию, все конкурсные процедуры прошли в полном объеме и в срок.Как отметили в Минпромторге, за все время существования в конкурсах приняли участие более 3500 организаций из 80 регионов. Лауреатами и дипломантами стали более 400 организаций. Все они получили право использовать символику премии в своей рекламе - это способствует улучшению имиджа компаний как производителей высококачественной и конкурентоспособной продукции или услуг."Уже на протяжении нескольких лет мы отмечаем существенный рост числа заявок на участие в конкурсе – за последние 3 года их количество выросло более чем в 1,5 раза. Сегодня со стороны компаний и организаций главным условием успешности становится сохранение лояльности и завоевание доверия потребителей, что просто невозможно без внедрения наилучших практик менеджмента качества и построения сервисных, клиентоориентированных моделей", - привели в Минпромторге слова главы ведомства Дениса Мантурова.По мнению Совета по присуждению премии, всем этим критериям соответствует "Юниформ ателье", производящее профессиональную спортивную экипировку и горнолыжные коллекции одежды. Швейная фабрика, где широко используются цифровые технологии, является инновационным производством полного цикла – от разработки дизайна коллекции до выпуска готовой продукции, которая пользуется спросом у промышленных предприятий, спортклубов, корпоративных клиентов. Ежегодно предприятие-лауреат, где работают 170 человек, производит около 500 тысяч изделий. Объем выручки достигает 1,3 миллиарда рублей в год."Без цифровизации в скором времени ты будешь неконкурентен. Это экономит время, увеличивает производительность труда, создает гибкость. Плюсов очень много. А кроме того, инвестиции в цифру окупаются гораздо быстрее, чем в железо. Программные сервисы позволяют оптимизировать процессы так, что уже через год виден результат. Например, при производстве одежды 12 фундаментальных этапов, ошибка на любом из них ведёт к браку всей партии, поэтому мы доверяем контроль за качеством компьютеру", – рассказал Дмитрий Шишкин.Как сообщалось, в июне прошлого года президент России провел совещание о ситуации в легкой промышленности. Шишкин, выступая на совещании, предложил президенту сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что глава государства согласился. По словам дизайнера, специфика коллекции – в том, что все ее предметы были сшиты в России, на 99% использовались материалы отечественного происхождения.Летом группа компаний "Портновская мануфактура Shishkin открыла в Геленджике первый физический магазин. Ранее в интервью РИА Новости основатель и гендиректор компании сообщил, что изучает открытие торговых объектов в Москве и Санкт-Петербурге, а также в городах-миллионниках и может открывать магазины либо в самых популярных торговых центрах, либо в основных аэропортах.Производитель одежды намерен развивать и экспорт своей продукции, среди приоритетных направлений – рынки Китая и стран Ближнего Востока.В 2019 году при поддержке Минпромторга коллекция одежды Putin Team была выставлена в Мюнхене на Международной выставке спортивных товаров и технологий ISPO Munich, а сегодня специальная экспортная коллекция фирмы представлена в павильоне РФ на Всемирной выставке в Дубае.Куратором проекта от начальной идеи до реализации выступает Минпромторг. Весной 2021 года спортивные костюмы марки Putin Team Russia получили Знак качества наряду с костюмами всемирно известных марок при исследовании Роскачеством.Замглавы ведомства Виктор Евтухов подчеркивает, что тестирование линейки одежды под этим брендом, доработка до высших стандартов качества ведись для того, чтобы одежда с таким названием могла соперничать с мировыми лидерами в производстве одежды для активного отдыха и спорта.

https://ria.ru/20211027/magazin-1756418888.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/odezhda-1729932192.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, роскачество, россия