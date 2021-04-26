https://ria.ru/20210426/kostyum-1729904743.html

Путину сшили индивидуальный спортивный костюм

Путину сшили индивидуальный спортивный костюм

Основатель и гендиректор группы компаний "Портновская мануфактура "Shishkin" Дмитрий Шишкин в интервью РИА Новости рассказал о спортивной одежде, которую сшил... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T04:06

2021-04-26T04:06

2021-04-26T04:06

россия

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729619800_0:220:3146:1989_1920x0_80_0_0_cb7d7466df902f3ee5caedad69badbba.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Основатель и гендиректор группы компаний "Портновская мануфактура "Shishkin" Дмитрий Шишкин в интервью РИА Новости рассказал о спортивной одежде, которую сшил для президента РФ Владимира Путина после совещания в июне прошлого года: костюм главе государства создали по индивидуальным меркам, базовым размером стал L, цвет одежды - преимущественно черный.В начале июня 2020 года Путин провел совещание о ситуации в легкой промышленности. Шишкин, выступая на совещании, предложил президенту сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что глава государства согласился."То есть это почти на 100% Made in Russia. И большинство тканей были натуральными, либо на основе хлопка, либо на основе шерсти, но с деликатным добавлением синтетики для большей функциональности, износоустойчивости", - добавил он.

https://ria.ru/20210421/rossiya-1729265560.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, общество