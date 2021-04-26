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Путину сшили индивидуальный спортивный костюм
Путину сшили индивидуальный спортивный костюм
Основатель и гендиректор группы компаний "Портновская мануфактура "Shishkin" Дмитрий Шишкин в интервью РИА Новости рассказал о спортивной одежде, которую сшил... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T04:06
2021-04-26T04:06
2021-04-26T04:06
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Основатель и гендиректор группы компаний "Портновская мануфактура "Shishkin" Дмитрий Шишкин в интервью РИА Новости рассказал о спортивной одежде, которую сшил для президента РФ Владимира Путина после совещания в июне прошлого года: костюм главе государства создали по индивидуальным меркам, базовым размером стал L, цвет одежды - преимущественно черный.В начале июня 2020 года Путин провел совещание о ситуации в легкой промышленности. Шишкин, выступая на совещании, предложил президенту сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что глава государства согласился."То есть это почти на 100% Made in Russia. И большинство тканей были натуральными, либо на основе хлопка, либо на основе шерсти, но с деликатным добавлением синтетики для большей функциональности, износоустойчивости", - добавил он.
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Основатель и гендиректор группы компаний "Портновская мануфактура "Shishkin" Дмитрий Шишкин
в интервью РИА Новости рассказал о спортивной одежде, которую сшил для президента РФ Владимира Путина
после совещания в июне прошлого года: костюм главе государства создали по индивидуальным меркам, базовым размером стал L, цвет одежды - преимущественно черный.
В начале июня 2020 года Путин провел совещание о ситуации в легкой промышленности. Шишкин, выступая на совещании, предложил президенту сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что глава государства согласился.
"По размеру Владимиру Владимировичу сшили L - но по индивидуальным меркам, конечно. Базовый цвет коллекции - черный, но с серыми, белыми и красными акцентами. Специфика коллекции была еще в том, что мы не только все сшили внутри страны, но и по максимуму, на 99%, использовали в ней материалы отечественного происхождения", - сказал РИА Новости дизайнер.
"То есть это почти на 100% Made in Russia. И большинство тканей были натуральными, либо на основе хлопка, либо на основе шерсти, но с деликатным добавлением синтетики для большей функциональности, износоустойчивости", - добавил он.