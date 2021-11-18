https://ria.ru/20211118/lgoty-1759640525.html

Госдума приняла закон о новых налоговых льготах из-за коронавируса

Госдума приняла закон о новых налоговых льготах из-за коронавируса - РИА Новости, 18.11.2021

Госдума приняла закон о новых налоговых льготах из-за коронавируса

Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T14:33

2021-11-18T14:33

2021-11-18T14:38

распространение коронавируса

экономика

госдума рф

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции.В частности, освобождаются от налога на прибыль субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии.Одновременно от НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах 1 МРОТ (12 792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре-ноябре. Эта льгота будет предоставляться однократно и касаться тех, кто работает на малых и средних предприятиях и в НКО, получающих субсидии в связи с пандемией. От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации.Для бюджетных организаций в расходах предлагается учесть перечисление в бюджет полученных доходов за использование прав на объекты интеллектуальной собственности. Это связано с передачей в бюджет части доходов от представления интеллектуальных прав на пользование вакцины от коронавирусной инфекции, пояснял в понедельник замглавы Минфина Алексей Сазанов.Также от обложения НДФЛ и налога на прибыль освобождаются доходы граждан и организаций, полученные в виде премий, призов, подарков за участие в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, организаторами которых выступали НКО, учрежденные в соответствии с указами президента, и их "дочки". От НДФЛ освобождаются и доходы, возникающие у граждан в связи с выполнением мероприятий по догазификации, то есть при бесплатной подводке газа до границ их земельных участков.Все вышеперечисленные нормы будут применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года, то есть им придается обратная сила.Сейчас налогом на прибыль по ставке 15% облагаются купонные доходы от рублевых облигаций российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг и эмитированы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Закон снимает ограничение по сроку выпуска, распространяя эту ставку на все такие бумаги, эмитированные с 2017 года. Помимо этого, с 5 миллионов до 500 тысяч рублей снижается объем инвестиций, необходимый для получения организацией и ИП статуса резидента свободного порта Владивосток и применения пониженных страховых взносов. Эти нормы начнут действовать с 2022 года.

https://ria.ru/20211101/lgoty-1757170090.html

https://ria.ru/20211110/gaz-1758376505.html

https://ria.ru/20211116/gosduma-1759300579.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, госдума рф, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19