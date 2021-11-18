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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211118/lgoty-1759640525.html
Госдума приняла закон о новых налоговых льготах из-за коронавируса
Госдума приняла закон о новых налоговых льготах из-за коронавируса - РИА Новости, 18.11.2021
Госдума приняла закон о новых налоговых льготах из-за коронавируса
Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T14:33
2021-11-18T14:38
распространение коронавируса
экономика
госдума рф
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции.В частности, освобождаются от налога на прибыль субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии.Одновременно от НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах 1 МРОТ (12 792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре-ноябре. Эта льгота будет предоставляться однократно и касаться тех, кто работает на малых и средних предприятиях и в НКО, получающих субсидии в связи с пандемией. От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации.Для бюджетных организаций в расходах предлагается учесть перечисление в бюджет полученных доходов за использование прав на объекты интеллектуальной собственности. Это связано с передачей в бюджет части доходов от представления интеллектуальных прав на пользование вакцины от коронавирусной инфекции, пояснял в понедельник замглавы Минфина Алексей Сазанов.Также от обложения НДФЛ и налога на прибыль освобождаются доходы граждан и организаций, полученные в виде премий, призов, подарков за участие в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, организаторами которых выступали НКО, учрежденные в соответствии с указами президента, и их "дочки". От НДФЛ освобождаются и доходы, возникающие у граждан в связи с выполнением мероприятий по догазификации, то есть при бесплатной подводке газа до границ их земельных участков.Все вышеперечисленные нормы будут применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года, то есть им придается обратная сила.Сейчас налогом на прибыль по ставке 15% облагаются купонные доходы от рублевых облигаций российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг и эмитированы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Закон снимает ограничение по сроку выпуска, распространяя эту ставку на все такие бумаги, эмитированные с 2017 года. Помимо этого, с 5 миллионов до 500 тысяч рублей снижается объем инвестиций, необходимый для получения организацией и ИП статуса резидента свободного порта Владивосток и применения пониженных страховых взносов. Эти нормы начнут действовать с 2022 года.
https://ria.ru/20211101/lgoty-1757170090.html
https://ria.ru/20211110/gaz-1758376505.html
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экономика, госдума рф, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
14:33 18.11.2021 (обновлено: 14:38 18.11.2021)
 
Госдума приняла закон о новых налоговых льготах из-за коронавируса

Госдума ввела новые налоговые льготы гражданам и организациям в связи с коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции.
В частности, освобождаются от налога на прибыль субсидии, полученные субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО) в 2021 году в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии.
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Одновременно от НДФЛ и страховых взносов освобождаются доходы граждан в пределах 1 МРОТ (12 792 рубля), полученные за нерабочие дни в октябре-ноябре. Эта льгота будет предоставляться однократно и касаться тех, кто работает на малых и средних предприятиях и в НКО, получающих субсидии в связи с пандемией. От НДФЛ освобождаются и доходы, полученные в рамках стимулирующих мероприятий для граждан, участвующих в вакцинации.
Для бюджетных организаций в расходах предлагается учесть перечисление в бюджет полученных доходов за использование прав на объекты интеллектуальной собственности. Это связано с передачей в бюджет части доходов от представления интеллектуальных прав на пользование вакцины от коронавирусной инфекции, пояснял в понедельник замглавы Минфина Алексей Сазанов.
Также от обложения НДФЛ и налога на прибыль освобождаются доходы граждан и организаций, полученные в виде премий, призов, подарков за участие в соревнованиях, конкурсах и иных мероприятиях, организаторами которых выступали НКО, учрежденные в соответствии с указами президента, и их "дочки". От НДФЛ освобождаются и доходы, возникающие у граждан в связи с выполнением мероприятий по догазификации, то есть при бесплатной подводке газа до границ их земельных участков.
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Все вышеперечисленные нормы будут применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года, то есть им придается обратная сила.
Сейчас налогом на прибыль по ставке 15% облагаются купонные доходы от рублевых облигаций российских организаций, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг и эмитированы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. Закон снимает ограничение по сроку выпуска, распространяя эту ставку на все такие бумаги, эмитированные с 2017 года. Помимо этого, с 5 миллионов до 500 тысяч рублей снижается объем инвестиций, необходимый для получения организацией и ИП статуса резидента свободного порта Владивосток и применения пониженных страховых взносов. Эти нормы начнут действовать с 2022 года.
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