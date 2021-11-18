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Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой

Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой - РИА Новости, 18.11.2021

Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой

Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой: поклонники заподозрили их в романтических чувствах после съемок в совместном фильме "Звезда родилась". После... РИА Новости, 18.11.2021

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2021-11-18T11:07

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой: поклонники заподозрили их в романтических чувствах после съемок в совместном фильме "Звезда родилась". После этого они эмоционально исполнили главную песню фильма Shallow на церемонии вручения "Оскар". Некоторым фанатам показалось, что именно Гага стала причиной разрыва Купера с Ириной Шейк.По словам Купера в журнале The Hollywood Reporter, они определенно "играли" на сцене, потому что Брэдли боится петь перед большой аудиторией.Некоторые поклонники решили, что чересчур эмоциональное выступление Купера на "Оскаре" повлияло на его разрыв с Ириной Шейк. Их роман начался в 2015 году. В 2017 у них родилась дочь Леа. Актер и модель расстались в июне 2019 года. После этого Ирину заподозрили в романе с Канье Уэстом. Инсайдер рассказывал, что Купер относился к этому довольно положительно, в частности отмечалось, что "Брэдли полностью поддержит выбор Ирины, с кем бы она ни встречалась".На днях Купера с Шейк заметили на прогулке в Нью-Йорке, что спровоцировало слухи о воссоединении звезд.

https://ria.ru/20210912/kino-1747076510.html

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знаменитости, lady gaga (стефани джерманотта), брэдли купер, the hollywood reporter, ирина шейк, шоу-бизнес