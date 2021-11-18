Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой
Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой и об эмоциональном выступлении на "Оскаре"
© Warner Bros. / Metro-Goldwyn-Mayer (2018), AP / Invision / Matt SaylesКадр из фильма "Звезда родилась". Брэдли Купер и Леди Гага на 25-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров
© Warner Bros. / Metro-Goldwyn-Mayer (2018), AP / Invision / Matt Sayles
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой: поклонники заподозрили их в романтических чувствах после съемок в совместном фильме "Звезда родилась". После этого они эмоционально исполнили главную песню фильма Shallow на церемонии вручения "Оскар". Некоторым фанатам показалось, что именно Гага стала причиной разрыва Купера с Ириной Шейк.
По словам Купера в журнале The Hollywood Reporter, они определенно "играли" на сцене, потому что Брэдли боится петь перед большой аудиторией.
"С моей точки зрения, это снижает уровень тревоги. В этой сцене в фильме герои влюбляются друг в друга – также на сцене, на глазах у тысяч людей. Было бы странно, если во время исполнения мы просто сидели на стульях и смотрели в зал", – сказал актер.
Некоторые поклонники решили, что чересчур эмоциональное выступление Купера на "Оскаре" повлияло на его разрыв с Ириной Шейк. Их роман начался в 2015 году. В 2017 у них родилась дочь Леа. Актер и модель расстались в июне 2019 года.
После этого Ирину заподозрили в романе с Канье Уэстом. Инсайдер рассказывал, что Купер относился к этому довольно положительно, в частности отмечалось, что "Брэдли полностью поддержит выбор Ирины, с кем бы она ни встречалась".
На днях Купера с Шейк заметили на прогулке в Нью-Йорке, что спровоцировало слухи о воссоединении звезд.