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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211118/kuper-1759584138.html
Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой
Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой - РИА Новости, 18.11.2021
Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой
Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой: поклонники заподозрили их в романтических чувствах после съемок в совместном фильме "Звезда родилась". После... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T11:07
2021-11-18T11:07
шоубиз
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lady gaga (стефани джерманотта)
брэдли купер
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ирина шейк
шоу-бизнес
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой: поклонники заподозрили их в романтических чувствах после съемок в совместном фильме "Звезда родилась". После этого они эмоционально исполнили главную песню фильма Shallow на церемонии вручения "Оскар". Некоторым фанатам показалось, что именно Гага стала причиной разрыва Купера с Ириной Шейк.По словам Купера в журнале The Hollywood Reporter, они определенно "играли" на сцене, потому что Брэдли боится петь перед большой аудиторией.Некоторые поклонники решили, что чересчур эмоциональное выступление Купера на "Оскаре" повлияло на его разрыв с Ириной Шейк. Их роман начался в 2015 году. В 2017 у них родилась дочь Леа. Актер и модель расстались в июне 2019 года. После этого Ирину заподозрили в романе с Канье Уэстом. Инсайдер рассказывал, что Купер относился к этому довольно положительно, в частности отмечалось, что "Брэдли полностью поддержит выбор Ирины, с кем бы она ни встречалась".На днях Купера с Шейк заметили на прогулке в Нью-Йорке, что спровоцировало слухи о воссоединении звезд.
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знаменитости, lady gaga (стефани джерманотта), брэдли купер, the hollywood reporter, ирина шейк, шоу-бизнес
11:07 18.11.2021
 
Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой

Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой и об эмоциональном выступлении на "Оскаре"

© Warner Bros. / Metro-Goldwyn-Mayer (2018), AP / Invision / Matt SaylesКадр из фильма "Звезда родилась". Брэдли Купер и Леди Гага на 25-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров
Кадр из фильма Звезда родилась. Брэдли Купер и Леди Гага на 25-й церемонии вручения премии Гильдии киноактеров
© Warner Bros. / Metro-Goldwyn-Mayer (2018), AP / Invision / Matt Sayles
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Брэдли Купер высказался о романе с Леди Гагой: поклонники заподозрили их в романтических чувствах после съемок в совместном фильме "Звезда родилась". После этого они эмоционально исполнили главную песню фильма Shallow на церемонии вручения "Оскар". Некоторым фанатам показалось, что именно Гага стала причиной разрыва Купера с Ириной Шейк.
По словам Купера в журнале The Hollywood Reporter, они определенно "играли" на сцене, потому что Брэдли боится петь перед большой аудиторией.

"С моей точки зрения, это снижает уровень тревоги. В этой сцене в фильме герои влюбляются друг в друга – также на сцене, на глазах у тысяч людей. Было бы странно, если во время исполнения мы просто сидели на стульях и смотрели в зал", – сказал актер.

Некоторые поклонники решили, что чересчур эмоциональное выступление Купера на "Оскаре" повлияло на его разрыв с Ириной Шейк. Их роман начался в 2015 году. В 2017 у них родилась дочь Леа. Актер и модель расстались в июне 2019 года.
После этого Ирину заподозрили в романе с Канье Уэстом. Инсайдер рассказывал, что Купер относился к этому довольно положительно, в частности отмечалось, что "Брэдли полностью поддержит выбор Ирины, с кем бы она ни встречалась".
На днях Купера с Шейк заметили на прогулке в Нью-Йорке, что спровоцировало слухи о воссоединении звезд.
Ирина Шейк и Брэдли Купер - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
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ШоубизЗнаменитостиLady Gaga (Стефани Джерманотта)Брэдли КуперThe Hollywood ReporterИрина ШейкШоу-бизнес
 
 
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