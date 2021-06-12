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Брэдли Купер отреагировал на новый роман Ирины Шейк
Брэдли Купер отреагировал на новый роман Ирины Шейк - РИА Новости, 12.06.2021
Брэдли Купер отреагировал на новый роман Ирины Шейк
Стало известно, что Брэдли Купер думает о новом романе Ирины Шейк, сообщает Us Weekly со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T05:14
2021-06-12T05:14
2021-06-12T05:14
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Стало известно, что Брэдли Купер думает о новом романе Ирины Шейк, сообщает Us Weekly со ссылкой на свои источники."Брэдли полностью поддержит выбор Ирины, с кем бы она ни встречалась. Он просто хочет, чтобы она была счастлива", — говорит инсайдер Us Weekly. Источник сайта inTouch подтверждает, что Брэдли рад, что у Ирины появился новый бойфренд, однако актер все же обеспокоен тем, кого она выбрала. "Он ненавидит все то внимание публики, которое она получает и будет получать, потому теперь она с Канье". Артист переживает, что это отразится на жизни его и Ирины дочери. Слухи о романе Шейк и Уэста всплыли в конце мая. Но модель и рэпер до сих пор не подтвердили, действительно ли они вместе. Тем не менее инсайдеры уже раскрыли, что об отношениях рэпера и российской модели думает Ким Кардашьян. О том, что она подала на развод с Канье, стало известно в феврале 2021. Роман Брэдли Купера и Ирины Шейк начался в 2015 году. В 2017 у них родилась дочь Леа. Актер и модель расстались в июне 2019 года.
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ирина шейк, знаменитости, звезды, канье уэст, кимберли кардашян, брэдли купер, дети