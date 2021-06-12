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Шоубиз
https://ria.ru/20210612/shayk-1736666891.html
Брэдли Купер отреагировал на новый роман Ирины Шейк
Брэдли Купер отреагировал на новый роман Ирины Шейк - РИА Новости, 12.06.2021
Брэдли Купер отреагировал на новый роман Ирины Шейк
Стало известно, что Брэдли Купер думает о новом романе Ирины Шейк, сообщает Us Weekly со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 12.06.2021
2021-06-12T05:14
2021-06-12T05:14
шоубиз
ирина шейк
знаменитости
звезды
канье уэст
кимберли кардашян
брэдли купер
дети
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Стало известно, что Брэдли Купер думает о новом романе Ирины Шейк, сообщает Us Weekly со ссылкой на свои источники."Брэдли полностью поддержит выбор Ирины, с кем бы она ни встречалась. Он просто хочет, чтобы она была счастлива", — говорит инсайдер Us Weekly. Источник сайта inTouch подтверждает, что Брэдли рад, что у Ирины появился новый бойфренд, однако актер все же обеспокоен тем, кого она выбрала. "Он ненавидит все то внимание публики, которое она получает и будет получать, потому теперь она с Канье". Артист переживает, что это отразится на жизни его и Ирины дочери. Слухи о романе Шейк и Уэста всплыли в конце мая. Но модель и рэпер до сих пор не подтвердили, действительно ли они вместе. Тем не менее инсайдеры уже раскрыли, что об отношениях рэпера и российской модели думает Ким Кардашьян. О том, что она подала на развод с Канье, стало известно в феврале 2021. Роман Брэдли Купера и Ирины Шейк начался в 2015 году. В 2017 у них родилась дочь Леа. Актер и модель расстались в июне 2019 года.
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ирина шейк, знаменитости, звезды, канье уэст, кимберли кардашян, брэдли купер, дети

Брэдли Купер отреагировал на новый роман Ирины Шейк

05:14 12.06.2021
 
© AP Photo / Invision /Jordan StraussБрэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии премии "Оскар" в Голливуде. 24 февраля 2019
Брэдли Купер и Ирина Шейк на ежегодной премии премии Оскар в Голливуде. 24 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
© AP Photo / Invision /Jordan Strauss
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Стало известно, что Брэдли Купер думает о новом романе Ирины Шейк, сообщает Us Weekly со ссылкой на свои источники.
"Брэдли полностью поддержит выбор Ирины, с кем бы она ни встречалась. Он просто хочет, чтобы она была счастлива", — говорит инсайдер Us Weekly.
Источник сайта inTouch подтверждает, что Брэдли рад, что у Ирины появился новый бойфренд, однако актер все же обеспокоен тем, кого она выбрала. "Он ненавидит все то внимание публики, которое она получает и будет получать, потому теперь она с Канье". Артист переживает, что это отразится на жизни его и Ирины дочери.
Слухи о романе Шейк и Уэста всплыли в конце мая. Но модель и рэпер до сих пор не подтвердили, действительно ли они вместе. Тем не менее инсайдеры уже раскрыли, что об отношениях рэпера и российской модели думает Ким Кардашьян. О том, что она подала на развод с Канье, стало известно в феврале 2021.
Роман Брэдли Купера и Ирины Шейк начался в 2015 году. В 2017 у них родилась дочь Леа. Актер и модель расстались в июне 2019 года.
Ирина Шейк и Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 12:15Шоубиз
Канье Уэст отметил день рождения в компании Ирины Шейк
 
ШоубизИрина ШейкЗнаменитостизвездыКанье УэстКимберли КардашянБрэдли КуперДети
 
 
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