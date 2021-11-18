https://ria.ru/20211118/granitsa-1759685414.html

Польша выдвинула ультиматум Белоруссии

Польша выдвинула ультиматум Белоруссии - РИА Новости, 18.11.2021

Польша выдвинула ультиматум Белоруссии

Польша поставила Белоруссии ультиматум из-за миграционного кризиса, заявили в МВД республики. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:47

2021-11-18T17:47

2021-11-18T23:14

в мире

варшава

белоруссия

польша

мариуш каминьский

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 18 ноя — РИА Новости. Польша поставила Белоруссии ультиматум из-за миграционного кризиса, заявили в МВД республики."Министр (внутренних дел и администрации Польши. — Прим. ред.) Мариуш Каминьский поручил главному коменданту Пограничной стражи обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, призывающим к стабилизации ситуации вблизи пограничного пункта пропуска в Кузнице", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что при отсутствии ответа на это обращение польская сторона закроет находящийся там железнодорожный пункт пропуска.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перешли из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.В среду часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211115/bezhentsy-1759092501.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-18T17:47 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, варшава, белоруссия, польша, мариуш каминьский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии