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https://ria.ru/20211118/granitsa-1759685414.html
Польша выдвинула ультиматум Белоруссии
Польша выдвинула ультиматум Белоруссии - РИА Новости, 18.11.2021
Польша выдвинула ультиматум Белоруссии
Польша поставила Белоруссии ультиматум из-за миграционного кризиса, заявили в МВД республики. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:47
2021-11-18T23:14
в мире
варшава
белоруссия
польша
мариуш каминьский
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 18 ноя — РИА Новости. Польша поставила Белоруссии ультиматум из-за миграционного кризиса, заявили в МВД республики."Министр (внутренних дел и администрации Польши. — Прим. ред.) Мариуш Каминьский поручил главному коменданту Пограничной стражи обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, призывающим к стабилизации ситуации вблизи пограничного пункта пропуска в Кузнице", — говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что при отсутствии ответа на это обращение польская сторона закроет находящийся там железнодорожный пункт пропуска.Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перешли из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.В среду часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211115/bezhentsy-1759092501.html
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, варшава, белоруссия, польша, мариуш каминьский, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:47 18.11.2021 (обновлено: 23:14 18.11.2021)
 
Польша выдвинула ультиматум Белоруссии

Польша потребовала от Белоруссии стабилизации обстановки на границе, пригрозив закрыть КПП

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 ноя — РИА Новости. Польша поставила Белоруссии ультиматум из-за миграционного кризиса, заявили в МВД республики.
"Министр (внутренних дел и администрации Польши. — Прим. ред.) Мариуш Каминьский поручил главному коменданту Пограничной стражи обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, призывающим к стабилизации ситуации вблизи пограничного пункта пропуска в Кузнице", — говорится в сообщении.
Женщина с ребенком в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 12:25
Лукашенко: странам ЕС "с весны аукнется" их отношение к беженцам
В ведомстве добавили, что при отсутствии ответа на это обращение польская сторона закроет находящийся там железнодорожный пункт пропуска.

Миграционный кризис

Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.
Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.
В понедельник около 3,5 тысячи человек перешли из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
В среду часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Брузги - Кузница
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© Sputnik / Виктор Толочко

Мигранты находятся прямо на линии границы.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / Kacper Pempel

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

Польский военнослужащий на бронетранспортере. 15 ноября 2021 года
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
© Sputnik / Виктор Толочко

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе, где со стороны Белоруссии собрались беженцы с Ближнего Востока с целью пересечь границу
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Мигранты на белорусско-польской границе.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
 
В миреВаршаваБелоруссияПольшаМариуш КаминьскийСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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