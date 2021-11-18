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Украина предложила свои ПХГ для обеспечения энергобезопасности Европы
Украина предложила свои ПХГ для обеспечения энергобезопасности Европы - РИА Новости, 18.11.2021
Украина предложила свои ПХГ для обеспечения энергобезопасности Европы
Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андреем Спыну, в ходе... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T16:22
2021-11-18T16:22
экономика
природный газ
украина
европа
евросоюз
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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андреем Спыну, в ходе которой украинский министр заявил, что Киев готов обеспечить энергетическую безопасность всего европейского региона.Как пишет пресс-служба украинского минэнерго, в повестке встречи был вопрос обеспечения безопасности поставки газа. Участники встречи также обсудили концепцию регионального партнерства по энергетической безопасности (RESP), которую Украина предложила европейским государствам."Мы активно обсуждаем наше предложение с Европейским Союзом и видим к нему интерес. Украина действительно может обеспечить энергетическую безопасность региона. Речь идет не только об Украине и Молдавии, а обо всем европейском регионе, потребляющем около 90 миллиардов кубов газа. У нас самые большие хранилища в Европе. Они могут стать хабом для обеспечения физического наличия ресурса и усиления энергетической безопасности", – цитирует министра пресс-служба.Подчеркивается, что Спыну заверил участников встречи, что Молдавия поддерживает эту концепцию и готова к сотрудничеству с Украиной в коммуникации с Европейской Комиссией по ее реализации. Также он выразил благодарность Украине за экстренную помощь в поставках газа и электроэнергии в октябре.Стороны обсудили процесс подготовки к синхронизации энергосистем Украины и Молдовы с европейской континентальной сетью ENTSO-E."Синхронизация – это не только технический процесс, но и геополитический вопрос, поскольку предполагает полное отсоединение от энергосистем России и Белоруссии. У Украины есть опыт работы рынка электроэнергии, и мы готовы делиться этим опытом, ведь интеграция с Европой предполагает также введение новых прозрачных правил рынка, отвечающих требованиям европейского законодательства", - отметил Галущенко.
https://ria.ru/20211117/gaz-1759552538.html
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экономика, природный газ, украина, европа, евросоюз
16:22 18.11.2021
 
Украина предложила свои ПХГ для обеспечения энергобезопасности Европы

Глава Минэнерго Галущенко: Украина готова обеспечить энергетическую безопасность Европы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андреем Спыну, в ходе которой украинский министр заявил, что Киев готов обеспечить энергетическую безопасность всего европейского региона.
Как пишет пресс-служба украинского минэнерго, в повестке встречи был вопрос обеспечения безопасности поставки газа. Участники встречи также обсудили концепцию регионального партнерства по энергетической безопасности (RESP), которую Украина предложила европейским государствам.
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"Мы активно обсуждаем наше предложение с Европейским Союзом и видим к нему интерес. Украина действительно может обеспечить энергетическую безопасность региона. Речь идет не только об Украине и Молдавии, а обо всем европейском регионе, потребляющем около 90 миллиардов кубов газа. У нас самые большие хранилища в Европе. Они могут стать хабом для обеспечения физического наличия ресурса и усиления энергетической безопасности", – цитирует министра пресс-служба.
Подчеркивается, что Спыну заверил участников встречи, что Молдавия поддерживает эту концепцию и готова к сотрудничеству с Украиной в коммуникации с Европейской Комиссией по ее реализации. Также он выразил благодарность Украине за экстренную помощь в поставках газа и электроэнергии в октябре.
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"Синхронизация – это не только технический процесс, но и геополитический вопрос, поскольку предполагает полное отсоединение от энергосистем России и Белоруссии. У Украины есть опыт работы рынка электроэнергии, и мы готовы делиться этим опытом, ведь интеграция с Европой предполагает также введение новых прозрачных правил рынка, отвечающих требованиям европейского законодательства", - отметил Галущенко.
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