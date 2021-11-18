https://ria.ru/20211118/forum-1759625940.html

На форуме "Композиты без границ" высоко оценили опыт Ульяновской области

На форуме "Композиты без границ" высоко оценили опыт Ульяновской области - РИА Новости, 18.11.2021

На форуме "Композиты без границ" высоко оценили опыт Ульяновской области

Эксперты высоко оценили опыт Ульяновской области в создании композитных материалов, сообщает пресс-служба облправительства по итогам участия профильных... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:39

2021-11-18T13:39

2021-11-18T13:39

ульяновская область

ульяновск

ульяновская область

сколково

алексей русских

корпорация развития

россия

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УЛЬЯНОВСК, 18 ноя – РИА Новости. Эксперты высоко оценили опыт Ульяновской области в создании композитных материалов, сообщает пресс-служба облправительства по итогам участия профильных специалистов региона в IX форуме "Композиты без границ".Форум проходит в смешанном формате: очно в столичном технопарке "Сколково" и дистанционно на площадке ИННОПРОМ Online."Ульяновский регион, Тульская область, Татарстан и Санкт-Петербург – лидеры по формированию композитной индустрии. Они являются примерами регионов, которые системно подходят к развитию композитов как с точки зрения "приземления" инвесторов на своей территории, так и в плане развития сбыта, науки, образования", - приводит пресс-служба слова эксперта, гендиректора компании "ЮМАТЕКС" Александра Тюнина.В рамках дискуссий участники форума обсудили перспективы рынка композитных материалов, актуальные и планируемые меры господдержки российской композитной отрасли, а также применение передовых материалов в разных отраслях промышленности.В пленарном заседании форума принял участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских.Корпорация развития Ульяновской области уже приступила к поиску резидентов на эти площадки.Гендиректор компании "Вестас" в России Кимал Юсупов отметил на форуме, что завод в Ульяновске не только обеспечивает продукцией всю линейку российских заказов, но и отправляет продукцию на экспорт.Как отметили в пресс-службе правительства Ульяновской области, на заводе "Вестас" - первом в России производстве лопастей для ветрогенераторов - создано порядка 500 высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона.

https://ria.ru/20211022/kultura-1755838356.html

ульяновск

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ульяновск, ульяновская область, сколково, алексей русских, корпорация развития, россия