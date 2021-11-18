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Ульяновская область
https://ria.ru/20211118/forum-1759625940.html
На форуме "Композиты без границ" высоко оценили опыт Ульяновской области
На форуме "Композиты без границ" высоко оценили опыт Ульяновской области - РИА Новости, 18.11.2021
На форуме "Композиты без границ" высоко оценили опыт Ульяновской области
Эксперты высоко оценили опыт Ульяновской области в создании композитных материалов, сообщает пресс-служба облправительства по итогам участия профильных... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:39
2021-11-18T13:39
ульяновская область
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сколково
алексей русских
корпорация развития
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УЛЬЯНОВСК, 18 ноя – РИА Новости. Эксперты высоко оценили опыт Ульяновской области в создании композитных материалов, сообщает пресс-служба облправительства по итогам участия профильных специалистов региона в IX форуме "Композиты без границ".Форум проходит в смешанном формате: очно в столичном технопарке "Сколково" и дистанционно на площадке ИННОПРОМ Online."Ульяновский регион, Тульская область, Татарстан и Санкт-Петербург – лидеры по формированию композитной индустрии. Они являются примерами регионов, которые системно подходят к развитию композитов как с точки зрения "приземления" инвесторов на своей территории, так и в плане развития сбыта, науки, образования", - приводит пресс-служба слова эксперта, гендиректора компании "ЮМАТЕКС" Александра Тюнина.В рамках дискуссий участники форума обсудили перспективы рынка композитных материалов, актуальные и планируемые меры господдержки российской композитной отрасли, а также применение передовых материалов в разных отраслях промышленности.В пленарном заседании форума принял участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских.Корпорация развития Ульяновской области уже приступила к поиску резидентов на эти площадки.Гендиректор компании "Вестас" в России Кимал Юсупов отметил на форуме, что завод в Ульяновске не только обеспечивает продукцией всю линейку российских заказов, но и отправляет продукцию на экспорт.Как отметили в пресс-службе правительства Ульяновской области, на заводе "Вестас" - первом в России производстве лопастей для ветрогенераторов - создано порядка 500 высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона.
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ульяновск, ульяновская область, сколково, алексей русских, корпорация развития, россия
13:39 18.11.2021
 

На форуме "Композиты без границ" высоко оценили опыт Ульяновской области

© Фото : правительство Ульяновской области Глава Ульяновской области Алексей Русских на форуме "Композиты без границ"
Глава Ульяновской области Алексей Русских на форуме Композиты без границ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : правительство Ульяновской области
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УЛЬЯНОВСК, 18 ноя – РИА Новости. Эксперты высоко оценили опыт Ульяновской области в создании композитных материалов, сообщает пресс-служба облправительства по итогам участия профильных специалистов региона в IX форуме "Композиты без границ".
Форум проходит в смешанном формате: очно в столичном технопарке "Сколково" и дистанционно на площадке ИННОПРОМ Online.
"Ульяновский регион, Тульская область, Татарстан и Санкт-Петербург – лидеры по формированию композитной индустрии. Они являются примерами регионов, которые системно подходят к развитию композитов как с точки зрения "приземления" инвесторов на своей территории, так и в плане развития сбыта, науки, образования", - приводит пресс-служба слова эксперта, гендиректора компании "ЮМАТЕКС" Александра Тюнина.
В рамках дискуссий участники форума обсудили перспективы рынка композитных материалов, актуальные и планируемые меры господдержки российской композитной отрасли, а также применение передовых материалов в разных отраслях промышленности.
В пленарном заседании форума принял участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
"Композит – легкий и сверхпрочный материал, за которым будущее. У нашего региона сформирована хорошая база для дальнейшего развития этого направления. Сейчас в Ульяновской области работают 23 предприятия, которые готовы налаживать внутреннюю кооперацию в сфере композитных материалов. При поддержке правительства РФ в регионе в ближайшие два года будут построены корпуса под новые перспективные предприятия, которые создадут рабочие места и будут платить налоги. Мы вкладываемся в развитие и рассчитываем на максимальную отдачу со стороны инвесторов", - отметил Русских.
Корпорация развития Ульяновской области уже приступила к поиску резидентов на эти площадки.
"Несмотря на активный процесс импортозамещения, отрасль композитов по-прежнему остается зависимой от импорта, поэтому потенциал производств, которые можно разместить в России, велик. Из последних примеров могу назвать компанию "ДауАкса", которая приняла решение о размещении производства у нас в регионе. Предприятие займется производством пултрузионного профиля для лопастей ветрогенераторов, выпускаемых заводом "Вестас Мэньюфекчуринг Рус", - приводит пресс-служба слова главы Корпорации развития области Сергея Васина.
Гендиректор компании "Вестас" в России Кимал Юсупов отметил на форуме, что завод в Ульяновске не только обеспечивает продукцией всю линейку российских заказов, но и отправляет продукцию на экспорт.
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Ульяновская областьУльяновскУльяновская областьСколковоАлексей РусскихКорпорация РазвитияРоссия
 
 
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