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Ульяновская область
https://ria.ru/20211118/finansirovanie-1759605516.html
Ульяновская область получит из федерального бюджета еще миллиард рублей
Ульяновская область получит из федерального бюджета еще миллиард рублей - РИА Новости, 18.11.2021
Ульяновская область получит из федерального бюджета еще миллиард рублей
Ульяновская область дополнительно получит в текущем году один миллиард рублей из федерального бюджета, сообщил на своей странице в инстаграме губернатор Алексей РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:13
2021-11-18T12:13
ульяновская область
алексей русских
антон силуанов
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УЛЬЯНОВСК, 18 ноя – РИА Новости. Ульяновская область дополнительно получит в текущем году один миллиард рублей из федерального бюджета, сообщил на своей странице в инстаграме губернатор Алексей Русских по итогам участия в заседании трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям."Правительство Ульяновской области продолжает работать с министерством финансов России. На заседании комиссии с участием Минфина под председательством Антона Силуанова принято решение выделить финансовую помощь региону в сумме одного миллиарда рублей. Деньги пойдут на зарплату работникам бюджетной сферы. Такая федеральная поддержка нам очень важна: регион не только услышали, но и в максимально сжатые сроки оказали значительную помощь", - сказал Русских.Как отметили в пресс-службе правительства Ульяновской области, дотация предоставлена благодаря успешным переговорам главы региона с представителями Минфина РФ. Распоряжение уже подписал председатель российского правительства.И.о. министра финансов региона Наталья Брюханова, в свою очередь, пояснила, что дотация выделена на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в рамках программы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов".
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алексей русских, антон силуанов
12:13 18.11.2021
 

Ульяновская область получит из федерального бюджета еще миллиард рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УЛЬЯНОВСК, 18 ноя – РИА Новости. Ульяновская область дополнительно получит в текущем году один миллиард рублей из федерального бюджета, сообщил на своей странице в инстаграме губернатор Алексей Русских по итогам участия в заседании трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям.
"Правительство Ульяновской области продолжает работать с министерством финансов России. На заседании комиссии с участием Минфина под председательством Антона Силуанова принято решение выделить финансовую помощь региону в сумме одного миллиарда рублей. Деньги пойдут на зарплату работникам бюджетной сферы. Такая федеральная поддержка нам очень важна: регион не только услышали, но и в максимально сжатые сроки оказали значительную помощь", - сказал Русских.
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Как отметили в пресс-службе правительства Ульяновской области, дотация предоставлена благодаря успешным переговорам главы региона с представителями Минфина РФ. Распоряжение уже подписал председатель российского правительства.
И.о. министра финансов региона Наталья Брюханова, в свою очередь, пояснила, что дотация выделена на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в рамках программы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов".
 
Ульяновская областьАлексей РусскихАнтон Силуанов
 
 
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