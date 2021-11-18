https://ria.ru/20211118/finansirovanie-1759605516.html

Ульяновская область получит из федерального бюджета еще миллиард рублей

Ульяновская область получит из федерального бюджета еще миллиард рублей - РИА Новости, 18.11.2021

Ульяновская область получит из федерального бюджета еще миллиард рублей

Ульяновская область дополнительно получит в текущем году один миллиард рублей из федерального бюджета, сообщил на своей странице в инстаграме губернатор Алексей РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:13

2021-11-18T12:13

2021-11-18T12:13

ульяновская область

алексей русских

антон силуанов

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УЛЬЯНОВСК, 18 ноя – РИА Новости. Ульяновская область дополнительно получит в текущем году один миллиард рублей из федерального бюджета, сообщил на своей странице в инстаграме губернатор Алексей Русских по итогам участия в заседании трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям."Правительство Ульяновской области продолжает работать с министерством финансов России. На заседании комиссии с участием Минфина под председательством Антона Силуанова принято решение выделить финансовую помощь региону в сумме одного миллиарда рублей. Деньги пойдут на зарплату работникам бюджетной сферы. Такая федеральная поддержка нам очень важна: регион не только услышали, но и в максимально сжатые сроки оказали значительную помощь", - сказал Русских.Как отметили в пресс-службе правительства Ульяновской области, дотация предоставлена благодаря успешным переговорам главы региона с представителями Минфина РФ. Распоряжение уже подписал председатель российского правительства.И.о. министра финансов региона Наталья Брюханова, в свою очередь, пояснила, что дотация выделена на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в рамках программы "Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов".

https://ria.ru/20211022/rekonstruktsiya-1755826367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей русских, антон силуанов