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В Петербурге в ДТП погибли три человека
В Петербурге в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 18.11.2021
В Петербурге в ДТП погибли три человека
Полиция проводит проверку после ДТП в Курортном районе Санкт-Петербурга, где погибли три человека и двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T23:16
2021-11-18T23:17
происшествия
санкт-петербург
курортный район
ленинградская область
toyota corolla
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Полиция проводит проверку после ДТП в Курортном районе Санкт-Петербурга, где погибли три человека и двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.ДТП произошло в 18.20 на 5-м километре Зеленогорского шоссе Курортного района. Сообщается, что водитель автомобиля Toyota Corolla, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем LADA Granta."В результате ДТП водитель Toyota Corolla в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу, его пассажир, неустановленный мужчина, от полученных телесных повреждений скончался. Водитель и пассажир "Лады" также получили смертельные травмы. Еще один пассажир "Лады", 32-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.В настоящее время полиция Курортного района проводит проверку по факту ДТП.
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санкт-петербург
курортный район
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происшествия, санкт-петербург, курортный район, ленинградская область, toyota corolla, авто
23:16 18.11.2021 (обновлено: 23:17 18.11.2021)
 
В Петербурге в ДТП погибли три человека

В Петербурге погибли три человека при столкновении двух автомобилей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСобор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Полиция проводит проверку после ДТП в Курортном районе Санкт-Петербурга, где погибли три человека и двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ДТП произошло в 18.20 на 5-м километре Зеленогорского шоссе Курортного района. Сообщается, что водитель автомобиля Toyota Corolla, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем LADA Granta.
"В результате ДТП водитель Toyota Corolla в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу, его пассажир, неустановленный мужчина, от полученных телесных повреждений скончался. Водитель и пассажир "Лады" также получили смертельные травмы. Еще один пассажир "Лады", 32-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
В настоящее время полиция Курортного района проводит проверку по факту ДТП.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКурортный районЛенинградская областьToyota CorollaАвто
 
 
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