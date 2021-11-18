https://ria.ru/20211118/dtp-1759724534.html

В Петербурге в ДТП погибли три человека

В Петербурге в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 18.11.2021

В Петербурге в ДТП погибли три человека

Полиция проводит проверку после ДТП в Курортном районе Санкт-Петербурга, где погибли три человека и двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T23:16

2021-11-18T23:16

2021-11-18T23:17

происшествия

санкт-петербург

курортный район

ленинградская область

toyota corolla

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Полиция проводит проверку после ДТП в Курортном районе Санкт-Петербурга, где погибли три человека и двое пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.ДТП произошло в 18.20 на 5-м километре Зеленогорского шоссе Курортного района. Сообщается, что водитель автомобиля Toyota Corolla, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем LADA Granta."В результате ДТП водитель Toyota Corolla в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу, его пассажир, неустановленный мужчина, от полученных телесных повреждений скончался. Водитель и пассажир "Лады" также получили смертельные травмы. Еще один пассажир "Лады", 32-летний мужчина, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.В настоящее время полиция Курортного района проводит проверку по факту ДТП.

https://ria.ru/20211118/arest-1759706179.html

санкт-петербург

курортный район

ленинградская область

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происшествия, санкт-петербург, курортный район, ленинградская область, toyota corolla, авто