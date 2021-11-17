09:28 17.11.2021 (обновлено: 09:35 17.11.2021)
Армения и Азербайджан участвуют в ежегодной встрече секретарей СБ стран СНГ
Секретари Совбезов Армении и Азербайджана участвуют в ежегодной встрече с коллегами по СНГ
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Секретари советов безопасности Армении и Азербайджана участвуют в ежегодной встрече с коллегами по СНГ, проходящей в среду в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"В Москве началась девятая ежегодная встреча секретарей советов безопасности государств-участников Содружества Независимых государств. В ней принимают участие Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, Секретарь Совета Безопасности Азербайджанской Республики Рамиль Усубов, Секретарь Совета Безопасности Республики Армения Армен Григорян ...", - говорится в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию страны. По данным минобороны Армении, в результате боев с армянской стороны есть погибшие и раненые. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций. В тот же день минобороны Азербайджана сообщило, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров российского военного министра Сергея Шойгу с его армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.