https://ria.ru/20211117/voennye-1759403177.html

В Армении рассказали о потерях в результате боев с Азербайджаном

В Армении рассказали о потерях в результате боев с Азербайджаном - РИА Новости, 17.11.2021

В Армении рассказали о потерях в результате боев с Азербайджаном

В результате боев на границе с Азербайджаном один армянский военный погиб, 13 попали в плен, судьба еще 24 неизвестна, сообщили в Министерстве обороны страны. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T09:46

2021-11-17T09:46

2021-11-17T15:49

в мире

армения

азербайджан

минобороны армении

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 17 ноя — РИА Новости. В результате боев на границе с Азербайджаном один армянский военный погиб, 13 попали в плен, судьба еще 24 неизвестна, сообщили в Министерстве обороны страны.При этом в министерстве заявили, что азербайджанская сторона также понесла потери: до 70 человек убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера, одна бронемашина Sandcat, пять автомобилей ("КамАЗ", "Урал", "УАЗ").Там добавили, что переговоры о возвращении пленных ведутся при посредничестве Москвы.Обострение на границеВ понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию страны на границе в районе горы Килисали. В Баку это опровергли и обвинили Ереван в обстреле своих позиций в Кельбаджарском районе. Столкновения продолжились и на следующий день. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян призвал Россию помочь в защите территориальной целостности страны в соответствии с договором 1997 года.После беседы министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами в Баку и Ереване бои прекратились.Отношения между двумя республиками остаются напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве Москвы договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.

https://ria.ru/20211116/armeniya-1759299051.html

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Уничтожение военной техники Азербайджана в Армении Первые кадры с места уничтожения военной техники Азербайджана вторгшейся на территорию Армении. Бои идут в восточной приграничной зоне Армении. 2021-11-17T09:46 true PT0M18S

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в мире, армения, азербайджан, минобороны армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе