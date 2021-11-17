09:46 17.11.2021 (обновлено: 15:49 17.11.2021)
В Армении рассказали о потерях в результате боев с Азербайджаном
Минобороны Армении сообщило о пленении в результате боев с Азербайджаном 13 своих военных
ЕРЕВАН, 17 ноя — РИА Новости. В результате боев на границе с Азербайджаном один армянский военный погиб, 13 попали в плен, судьба еще 24 неизвестна, сообщили в Министерстве обороны страны.
"В ходе боевых действий была потеряна связь с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по поиску военнослужащих. Два боевых опорных пункта перешли под контроль противника", — отметили в ведомстве.
При этом в министерстве заявили, что азербайджанская сторона также понесла потери: до 70 человек убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера, одна бронемашина Sandcat, пять автомобилей ("КамАЗ", "Урал", "УАЗ").
Там добавили, что переговоры о возвращении пленных ведутся при посредничестве Москвы.
Обострение на границе
В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию страны на границе в районе горы Килисали. В Баку это опровергли и обвинили Ереван в обстреле своих позиций в Кельбаджарском районе.
Столкновения продолжились и на следующий день. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян призвал Россию помочь в защите территориальной целостности страны в соответствии с договором 1997 года.
После беседы министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами в Баку и Ереване бои прекратились.
Отношения между двумя республиками остаются напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.
В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве Москвы договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.