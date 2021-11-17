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В Армении рассказали о потерях в результате боев с Азербайджаном
В Армении рассказали о потерях в результате боев с Азербайджаном - РИА Новости, 17.11.2021
В Армении рассказали о потерях в результате боев с Азербайджаном
В результате боев на границе с Азербайджаном один армянский военный погиб, 13 попали в плен, судьба еще 24 неизвестна, сообщили в Министерстве обороны страны. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T09:46
2021-11-17T15:49
в мире
армения
азербайджан
минобороны армении
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 17 ноя — РИА Новости. В результате боев на границе с Азербайджаном один армянский военный погиб, 13 попали в плен, судьба еще 24 неизвестна, сообщили в Министерстве обороны страны.При этом в министерстве заявили, что азербайджанская сторона также понесла потери: до 70 человек убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера, одна бронемашина Sandcat, пять автомобилей ("КамАЗ", "Урал", "УАЗ").Там добавили, что переговоры о возвращении пленных ведутся при посредничестве Москвы.Обострение на границеВ понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию страны на границе в районе горы Килисали. В Баку это опровергли и обвинили Ереван в обстреле своих позиций в Кельбаджарском районе. Столкновения продолжились и на следующий день. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян призвал Россию помочь в защите территориальной целостности страны в соответствии с договором 1997 года.После беседы министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами в Баку и Ереване бои прекратились.Отношения между двумя республиками остаются напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве Москвы договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
https://ria.ru/20211116/armeniya-1759299051.html
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Уничтожение военной техники Азербайджана в Армении
Первые кадры с места уничтожения военной техники Азербайджана вторгшейся на территорию Армении. Бои идут в восточной приграничной зоне Армении.
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в мире, армения, азербайджан, минобороны армении, ситуация на армяно-азербайджанской границе
09:46 17.11.2021 (обновлено: 15:49 17.11.2021)
 
В Армении рассказали о потерях в результате боев с Азербайджаном

Минобороны Армении сообщило о пленении в результате боев с Азербайджаном 13 своих военных

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 ноя — РИА Новости. В результате боев на границе с Азербайджаном один армянский военный погиб, 13 попали в плен, судьба еще 24 неизвестна, сообщили в Министерстве обороны страны.

"В ходе боевых действий была потеряна связь с 24 военнослужащими, их судьба на данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по поиску военнослужащих. Два боевых опорных пункта перешли под контроль противника", — отметили в ведомстве.

При этом в министерстве заявили, что азербайджанская сторона также понесла потери: до 70 человек убитыми и ранеными, четыре бронетранспортера, одна бронемашина Sandcat, пять автомобилей ("КамАЗ", "Урал", "УАЗ").
Там добавили, что переговоры о возвращении пленных ведутся при посредничестве Москвы.
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 15:08
МИД Армении призвал отреагировать на ситуацию на границе с Азербайджаном

Обострение на границе

В понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию страны на границе в районе горы Килисали. В Баку это опровергли и обвинили Ереван в обстреле своих позиций в Кельбаджарском районе.
Столкновения продолжились и на следующий день. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян призвал Россию помочь в защите территориальной целостности страны в соответствии с договором 1997 года.
После беседы министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами в Баку и Ереване бои прекратились.
Отношения между двумя республиками остаются напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.
В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве Москвы договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
Бои на границе Армении и Азербайджана
16 ноября, 19:48Инфографика
Вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана
Инфографика
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В миреАрменияАзербайджанМинобороны АрменииСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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