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В Ленинградской области угнали машину мобильной бригады вакцинации
В Ленинградской области угнали машину мобильной бригады вакцинации - РИА Новости, 17.11.2021
В Ленинградской области угнали машину мобильной бригады вакцинации
Автомобиль, которым пользовалась мобильная бригада вакцинации Тихвинской межрайонной больницы в Ленинградской области, угнал неизвестный, медицинских препаратов РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T12:07
2021-11-17T12:07
происшествия
тихвинский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Автомобиль, которым пользовалась мобильная бригада вакцинации Тихвинской межрайонной больницы в Ленинградской области, угнал неизвестный, медицинских препаратов в нем не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона."Автомобиль, который находится на балансе Тихвинской межрайонной больницы, угнали, предположительно, в ночь на понедельник. Он использовался мобильной бригадой, которая выезжала на предприятия и в населенные пункты Тихвинского района для проведения вакцинации от COVID-19", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, на момент угона в автомобиле не хранилась вакцина от коронавируса, поскольку медики загружают ее непосредственно перед отправкой на место, а остатки сдают на хранение в больницу, когда возвращаются."В настоящее время полиция занимается поиском автомобиля", - добавила представитель пресс-службы. Официальным комментарием ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о ходе поисков РИА Новости пока не располагает.
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тихвинский район
ленинградская область
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происшествия, тихвинский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19
12:07 17.11.2021
 
В Ленинградской области угнали машину мобильной бригады вакцинации

В Ленинградской области угнали машину мобильной бригады вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Автомобиль, которым пользовалась мобильная бригада вакцинации Тихвинской межрайонной больницы в Ленинградской области, угнал неизвестный, медицинских препаратов в нем не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"Автомобиль, который находится на балансе Тихвинской межрайонной больницы, угнали, предположительно, в ночь на понедельник. Он использовался мобильной бригадой, которая выезжала на предприятия и в населенные пункты Тихвинского района для проведения вакцинации от COVID-19", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, на момент угона в автомобиле не хранилась вакцина от коронавируса, поскольку медики загружают ее непосредственно перед отправкой на место, а остатки сдают на хранение в больницу, когда возвращаются.
"В настоящее время полиция занимается поиском автомобиля", - добавила представитель пресс-службы. Официальным комментарием ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о ходе поисков РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияТихвинский районЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Здоровье - ОбществоВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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