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Ленобласть примет координационный совет омбудсменов по правам человека
Ленобласть примет координационный совет омбудсменов по правам человека - РИА Новости, 17.11.2021
Ленобласть примет координационный совет омбудсменов по правам человека
Ленинградская область примет координационный совет (КС) уполномоченных по правам человека в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:34
2021-11-17T14:34
2021-11-17T14:34
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
татьяна москалькова
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Ленинградская область примет координационный совет (КС) уполномоченных по правам человека в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, проведение мероприятия обсудили уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Омбудсмен поблагодарила Дрозденко за то, что регион принимает мероприятие всероссийского уровня. Она добавила, что уполномоченным по правам человека субъектов будет особенно интересен Мультицентр социальной и трудовой интеграции, в котором накоплен опыт мирового уровня."Я понимаю, что конкуренция у нас была большая – много субъектов хотели бы, чтобы координационный совет прошел у них. У нас действительно высокий потенциал и в программе обязательно будут достопримечательности, посещение Мультицентра и музеев на Дороге жизни", – заявил Александр Дрозденко.Татьяна Москалькова также подчеркнула, что следующий год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Поэтому присутствие в центре исторических памятников привлекает внимание омбудсменов."Наш Мультицентр находится на Дороге жизни. И рядом у нас расположено несколько музеев – "Дом авиаторов", музей "Дороги жизни" у Осиновецкого маяка и еще один музей, который мы недавно выкупили – в Коккорево", – добавил глава региона.
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ленинградская область, александр дрозденко, татьяна москалькова, россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Ленинградская область
примет координационный совет (КС) уполномоченных по правам человека в 2022 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, проведение мероприятия обсудили уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
. Омбудсмен поблагодарила Дрозденко за то, что регион принимает мероприятие всероссийского уровня. Она добавила, что уполномоченным по правам человека субъектов будет особенно интересен Мультицентр социальной и трудовой интеграции, в котором накоплен опыт мирового уровня.
"Я понимаю, что конкуренция у нас была большая – много субъектов хотели бы, чтобы координационный совет прошел у них. У нас действительно высокий потенциал и в программе обязательно будут достопримечательности, посещение Мультицентра и музеев на Дороге жизни", – заявил Александр Дрозденко.
Татьяна Москалькова также подчеркнула, что следующий год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов. Поэтому присутствие в центре исторических памятников привлекает внимание омбудсменов.
"Наш Мультицентр находится на Дороге жизни. И рядом у нас расположено несколько музеев – "Дом авиаторов", музей "Дороги жизни" у Осиновецкого маяка и еще один музей, который мы недавно выкупили – в Коккорево", – добавил глава региона.