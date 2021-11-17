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"На себя не похож": Семчев удивил поклонников внешним видом
"На себя не похож": Семчев удивил поклонников внешним видом - РИА Новости, 17.11.2021
"На себя не похож": Семчев удивил поклонников внешним видом
Поклонники удивились внешнему виду Александра Семчева. Увидеть свежее фото актера они смогли в Instagram Игоря Жижикина и Тарзана – звезды выложили одинаковые... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T13:55
2021-11-17T13:55
2021-11-17T13:55
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александр семчев (актер)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Поклонники удивились внешнему виду Александра Семчева. Увидеть свежее фото актера они смогли в Instagram Игоря Жижикина и Тарзана – звезды выложили одинаковые фото в свои аккаунты.Актер отмечал, что для радикального похудения более чем на сто килограммов он не делал операций по резекции желудка, а просто уменьшил порции. По словам Семчева, он ел четыре-пять раз в день. Актер отметил, что во время похудения занимался физическими упражнениями и пил много воды.Некоторые поклонники, несмотря на внешний вид, похвалили артиста.Ранее Константин Богомолов предположил, что секрет мотивации Семчева – в желании играть драматические роли.
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шоу-бизнес, знаменитости, александр семчев (актер)
"На себя не похож": Семчев удивил поклонников внешним видом
Семчев удивил поклонников изможденным внешним видом после похудения