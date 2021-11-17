https://ria.ru/20211117/semchev-1759454770.html

"На себя не похож": Семчев удивил поклонников внешним видом

"На себя не похож": Семчев удивил поклонников внешним видом - РИА Новости, 17.11.2021

"На себя не похож": Семчев удивил поклонников внешним видом

Поклонники удивились внешнему виду Александра Семчева. Увидеть свежее фото актера они смогли в Instagram Игоря Жижикина и Тарзана – звезды выложили одинаковые... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T13:55

2021-11-17T13:55

2021-11-17T13:55

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александр семчев (актер)

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Поклонники удивились внешнему виду Александра Семчева. Увидеть свежее фото актера они смогли в Instagram Игоря Жижикина и Тарзана – звезды выложили одинаковые фото в свои аккаунты.Актер отмечал, что для радикального похудения более чем на сто килограммов он не делал операций по резекции желудка, а просто уменьшил порции. По словам Семчева, он ел четыре-пять раз в день. Актер отметил, что во время похудения занимался физическими упражнениями и пил много воды.Некоторые поклонники, несмотря на внешний вид, похвалили артиста.Ранее Константин Богомолов предположил, что секрет мотивации Семчева – в желании играть драматические роли.

https://ria.ru/20210611/buzova-1736639919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, александр семчев (актер)