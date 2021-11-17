Ленобласть взяла курс на цифровое развитие транспортной системы региона
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Ленинградская область представила в рамках проходящей в Москве "Транспортной недели" проекты по развитию общественного транспорта региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Ленинградская область активно ведёт работу по реализации транспортной стратегии. Мы делаем особый акцент на цифровизации транспорта, обновлении подвижного состава и "бесшовности" перевозок. Одной из приоритетных задач является внедрение электронного документооборота: это и путевые листы, и грузовые накладные, и результаты предрейсового и послерейсового медосмотра", – сказал председатель регионального комитета транспорта Михаил Присяжнюк.
Так, в ходе мероприятия были представлены проекты строительства участка Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо "Правобережное", планы по развитию сети пассажирских причалов, развитие велосипедной инфраструктуры и другие.
Сегодня в рамках "Транспортной недели-2021" в Ленинградской области введен в эксплуатацию реконструированный участок федеральной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой, отметили в пресс-службе.