https://ria.ru/20211117/razvitie-1759463821.html

Ленобласть взяла курс на цифровое развитие транспортной системы региона

Ленобласть взяла курс на цифровое развитие транспортной системы региона - РИА Новости, 17.11.2021

Ленобласть взяла курс на цифровое развитие транспортной системы региона

Ленинградская область представила в рамках проходящей в Москве "Транспортной недели" проекты по развитию общественного транспорта региона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:27

2021-11-17T14:27

2021-11-17T14:27

ленинградская область

выборг

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Ленинградская область представила в рамках проходящей в Москве "Транспортной недели" проекты по развитию общественного транспорта региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Так, в ходе мероприятия были представлены проекты строительства участка Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо "Правобережное", планы по развитию сети пассажирских причалов, развитие велосипедной инфраструктуры и другие.Сегодня в рамках "Транспортной недели-2021" в Ленинградской области введен в эксплуатацию реконструированный участок федеральной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211116/trassa-1759277958.html

выборг

ленинградская область

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2021

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выборг, ленинградская область