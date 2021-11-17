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Ленинградская область
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Ленобласть взяла курс на цифровое развитие транспортной системы региона
Ленобласть взяла курс на цифровое развитие транспортной системы региона - РИА Новости, 17.11.2021
Ленобласть взяла курс на цифровое развитие транспортной системы региона
Ленинградская область представила в рамках проходящей в Москве "Транспортной недели" проекты по развитию общественного транспорта региона, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:27
2021-11-17T14:27
ленинградская область
выборг
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Ленинградская область представила в рамках проходящей в Москве "Транспортной недели" проекты по развитию общественного транспорта региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Так, в ходе мероприятия были представлены проекты строительства участка Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо "Правобережное", планы по развитию сети пассажирских причалов, развитие велосипедной инфраструктуры и другие.Сегодня в рамках "Транспортной недели-2021" в Ленинградской области введен в эксплуатацию реконструированный участок федеральной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой, отметили в пресс-службе.
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выборг, ленинградская область
14:27 17.11.2021
 

Ленобласть взяла курс на цифровое развитие транспортной системы региона

© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкЗнак Петербургского метрополитена
Знак Петербургского метрополитена - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя — РИА Новости. Ленинградская область представила в рамках проходящей в Москве "Транспортной недели" проекты по развитию общественного транспорта региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
"Ленинградская область активно ведёт работу по реализации транспортной стратегии. Мы делаем особый акцент на цифровизации транспорта, обновлении подвижного состава и "бесшовности" перевозок. Одной из приоритетных задач является внедрение электронного документооборота: это и путевые листы, и грузовые накладные, и результаты предрейсового и послерейсового медосмотра", – сказал председатель регионального комитета транспорта Михаил Присяжнюк.
Так, в ходе мероприятия были представлены проекты строительства участка Лахтинско-Правобережной линии Петербургского метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо "Правобережное", планы по развитию сети пассажирских причалов, развитие велосипедной инфраструктуры и другие.
Сегодня в рамках "Транспортной недели-2021" в Ленинградской области введен в эксплуатацию реконструированный участок федеральной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-ПетербургВыборг – граница с Финляндской Республикой, отметили в пресс-службе.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время открыти обновленного участка федеральной трассы А-181 Скандинавия - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 13:44Ленинградская область
В Ленобласти открылся новый участок федтрассы "Скандинавия"
 
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