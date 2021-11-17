Вызволенный из рабства в Казахстане россиянин готовится к вылету на родину
Находившийся 20 лет в рабстве в Казахстане россиянин Котов готовится вылететь на родину
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
АЛМА-АТА, 17 ноя - РИА Новости. Гражданин России Алексей Котов, заявивший о 20-летнем пребывании в рабстве в Карагандинской области Казахстана, в настоящее время в сопровождении сотрудников посольства РФ направляется в столицу республики, откуда вылетит в Москву, сообщила пресс-служба дипломатической миссии.
Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана". В целях проверки всех обстоятельств в Карагандинскую область были направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. Подозреваемый в преступлении местный житель задержан, возбуждено уголовное дело.
"Сейчас А.А. Котов в сопровождении сотрудников посольства направляется в Нур-Султан, затем планируется его перелет в Москву, где его встретит сестра. По словам А.А.Котова, в дальнейшем он собирается выехать на малую родину в Ярославскую область, где намерен устраивать свою жизнь", - говорится в сообщении на посольства в соцсети "ВКонтакте".
В дипмисии сообщили, что "на основании оперативно направленного в МВД России запроса установлено наличие у Котова гражданства Российской Федерации".
"При содействии правоохранительных органов Республики Казахстан была организована встреча с гражданином, в ходе которой он подтвердил свое желание вернуться в Россию", - информирует посольство.
По данным дипмиссии, правовой квалификацией ситуации, в которую попал россиянин, в Казахстане занимаются правоохранительные органы республики во взаимодействии с МВД России.