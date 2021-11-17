https://ria.ru/20211117/rabstvo-1759394685.html

В Казахстане проверяют данные о мужчине, заявившем о нахождении в рабстве

В Казахстане проверяют данные о мужчине, заявившем о нахождении в рабстве - РИА Новости, 17.11.2021

В Казахстане проверяют данные о мужчине, заявившем о нахождении в рабстве

Посольство РФ в Казахстане выясняет обстоятельства, связанные с информацией о незаконном лишении свободы гражданина России в течение 20 лет в Карагандинской... РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T08:14

2021-11-17T08:14

2021-11-17T08:14

казахстан

криминал

россия

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НУР-СУЛТАН, 17 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Казахстане выясняет обстоятельства, связанные с информацией о незаконном лишении свободы гражданина России в течение 20 лет в Карагандинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции департамента Карагандинской области обнаружили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок Карагандинской области. На видеозаписи он представляется Котовым Алексеем Александровичем, уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области РФ. По его словам, он 20 лет находится в неволе и обращается к родителям с просьбой помочь "выбраться из Казахстана"."В целях проверки всех обстоятельств, связанных с ситуацией, сложившейся вокруг указанного гражданина, в Карагандинскую область направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане", - сказали в пресс-службе.Ранее в полиции Карагандинской области заявили РИА Новости, что проверяют информацию о незаконном лишении свободы гражданина России, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, подозреваемый в преступлении местный житель задержан.

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казахстан, криминал, россия