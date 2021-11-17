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Ереван готов заключить мирный договор с Баку, заявил Пашинян
Ереван готов заключить мирный договор с Баку, заявил Пашинян - РИА Новости, 17.11.2021
Ереван готов заключить мирный договор с Баку, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предлагал и предлагает Баку заключить мирный договор. РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T17:02
2021-11-17T21:44
в мире
армения
азербайджан
москва
нагорно-карабахская республика
никол пашинян
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предлагал и предлагает Баку заключить мирный договор.По его словам, этот вопрос поднимался на всех переговорах. "Целью переговорного процесса является подписание мирного договора. Для меня странно, когда Азербайджан заявляет, что предлагает Армении подписать мирный договор и не получает ответа. Мы говорили об этом десятки раз. И это не инициатива Азербайджана. Когда мы говорим о возобновлении полноценного переговорного процесса, и вовлечены в этот процесс, значит нашей целью подписание мирного договора", - сказал Пашинян.По его словам, до этого нужно согласовать текст документа, что требует большой работы.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211117/granitsa-1759421765.html
армения
азербайджан
москва
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россия
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в мире, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика, никол пашинян, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе, баку, ереван
17:02 17.11.2021 (обновлено: 21:44 17.11.2021)
 
Ереван готов заключить мирный договор с Баку, заявил Пашинян

Пашинян: Армения готова заключить мирный договор с Азербайджаном

© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности
Никол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
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ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предлагал и предлагает Баку заключить мирный договор.
"Мы предлагали и предлагаем Азербайджану заключить мирное соглашение и заявляли, что всей целью деятельности Минской группы ОБСЕ является заключение мирного договора", - отметил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
По его словам, этот вопрос поднимался на всех переговорах. "Целью переговорного процесса является подписание мирного договора. Для меня странно, когда Азербайджан заявляет, что предлагает Армении подписать мирный договор и не получает ответа. Мы говорили об этом десятки раз. И это не инициатива Азербайджана. Когда мы говорим о возобновлении полноценного переговорного процесса, и вовлечены в этот процесс, значит нашей целью подписание мирного договора", - сказал Пашинян.
По его словам, до этого нужно согласовать текст документа, что требует большой работы.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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В миреАрменияАзербайджанМоскваНагорно-Карабахская РеспубликаНикол ПашинянРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границеБакуЕреван
 
 
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