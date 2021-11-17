17:02 17.11.2021 (обновлено: 21:44 17.11.2021)
Ереван готов заключить мирный договор с Баку, заявил Пашинян
Пашинян: Армения готова заключить мирный договор с Азербайджаном
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности
ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предлагал и предлагает Баку заключить мирный договор.
"Мы предлагали и предлагаем Азербайджану заключить мирное соглашение и заявляли, что всей целью деятельности Минской группы ОБСЕ является заключение мирного договора", - отметил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
По его словам, этот вопрос поднимался на всех переговорах. "Целью переговорного процесса является подписание мирного договора. Для меня странно, когда Азербайджан заявляет, что предлагает Армении подписать мирный договор и не получает ответа. Мы говорили об этом десятки раз. И это не инициатива Азербайджана. Когда мы говорим о возобновлении полноценного переговорного процесса, и вовлечены в этот процесс, значит нашей целью подписание мирного договора", - сказал Пашинян.
По его словам, до этого нужно согласовать текст документа, что требует большой работы.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.