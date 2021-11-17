https://ria.ru/20211117/pashinyan-1759507955.html

Ереван готов заключить мирный договор с Баку, заявил Пашинян

Ереван готов заключить мирный договор с Баку, заявил Пашинян - РИА Новости, 17.11.2021

Ереван готов заключить мирный договор с Баку, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предлагал и предлагает Баку заключить мирный договор. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T17:02

2021-11-17T17:02

2021-11-17T21:44

в мире

армения

азербайджан

москва

нагорно-карабахская республика

никол пашинян

россия

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 17 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван предлагал и предлагает Баку заключить мирный договор.По его словам, этот вопрос поднимался на всех переговорах. "Целью переговорного процесса является подписание мирного договора. Для меня странно, когда Азербайджан заявляет, что предлагает Армении подписать мирный договор и не получает ответа. Мы говорили об этом десятки раз. И это не инициатива Азербайджана. Когда мы говорим о возобновлении полноценного переговорного процесса, и вовлечены в этот процесс, значит нашей целью подписание мирного договора", - сказал Пашинян.По его словам, до этого нужно согласовать текст документа, что требует большой работы.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211117/granitsa-1759421765.html

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азербайджан

москва

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россия

баку

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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