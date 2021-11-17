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"Без сердца и мозга": Лукашенко показал миру темную сторону Польши
"Без сердца и мозга": Лукашенко показал миру темную сторону Польши - РИА Новости, 17.11.2021
"Без сердца и мозга": Лукашенко показал миру темную сторону Польши
"Использование водометов в минусовую температуру является неприемлемым", — решительно заявил комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс. Правда,... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T08:00
2021-11-17T08:50
в мире
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белоруссия
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"Использование водометов в минусовую температуру является неприемлемым", — решительно заявил комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс. Правда, это было в феврале 2014 года, когда он посетил киевский Майдан и осудил "чрезмерное применение силы" тогдашними украинскими властями.Видимо, мы теперь должны ожидать такой же решительной и однозначной реакции и Совета Европы, и теперь уже бывшего комиссара Муйжниекса, который ныне является директором Европейского офиса известной правозащитной организации Amnesty International. Помнится, данная организация тоже гневно осуждала применение водяных пушек силовиками и при жаркой погоде. К примеру, во время разгона незаконных демонстраций в Гонконге китайскими правоохранителями. Тогда Amnesty указывала на опасность водометов для здоровья протестующих.А вот во вторник на польско-белорусской границе при температуре, приближающейся к нулю, польские силовики неоднократно применяли водометы против мигрантов, среди которых были и дети. Но ни Совет Европы, ни Amnesty International такой оперативности, с какой они реагировали на действия властей Киева или Гонконга, пока не проявляют. А в ООН заявили, что у них "нет подтверждения" фактов применения водометов на польской границе. Это несмотря на то, что кадры, на которых было запечатлено применение поляками и водометов, и даже светошумовых гранат, в этот день крутились в новостях всех ведущих телеканалов мира.Правда, преподносились эти кадры порой более чем необъективно. К примеру, корреспондент CNN Мэтью Ченс, сам попавший под обстрел польских водяных пушек и химическую атаку с использованием неких ядовитых веществ, умудрился в своем сюжете заявить, что ближневосточные мигранты бросают в польских пограничников не только камни, но и бомбы. А согласитесь, если речь идет о бомбах, то задействование водометов кажется уже и не таким избыточным. Тот же факт, что никто, кроме Ченса, бомб у мигрантов не увидел, зрителей CNN смущать не должен.Вот московский собкор ВВС Стив Розенберг не заметил у мигрантов ни гранат, ни бомб, ни снарядов. Но зато он, комментируя неадекватное применение поляками спецсредств против отчаявшихся беженцев, нашел простое объяснение этих действий: виноват Минск. Стоя на фоне потоков ледяной воды, которыми поляки окатывали замерзших мигрантов, Розенберг доступно объяснил зрителям, что там происходит: "Это та картинка, которую Александр Лукашенко хочет показать миру. Белоруссия пытается представить Европу безразличной и жестокой, даже бесчеловечной".Ну что ж, если такова задумка была у белорусов, то у них это получилось. Правда, хочется спросить у Чэнса, Розенберга и их коллег: так это белорусские водометы, перекрасившись в польские, поливали несчастных беженцев с польской территории или все-таки Европа нынче действительно является столь жестокой и бесчеловечной, дозволяя обливать водой людей на нулевой температуре?Кстати, очень показательно, как на этот жесткий разгон реагируют представители белорусской оппозиции, находящиеся за границей и постоянно возмущающиеся, по их мнению, неоправданно жестокими действиями минских силовиков. Еврорадио (белорусское оппозиционное СМИ, базирующееся в Варшаве и содержащееся на деньги американских налогоплательщиков) провело опрос о том, оправданно ли применение водомета на морозе, и подавляющее большинство его аудитории однозначно одобрили это действие.Справедливости ради надо сказать, что даже в Польше находятся здравые голоса, осуждающие неадекватные действия своих силовиков в условиях не столь уж и масштабного кризиса — во всяком случае, на фоне других кризисов в Европе. К примеру, видеокадры, на которых пограничники перебрасывают через колючую проволоку плачущих детей с их матерью, резко возмутили известную польскую актрису и певицу Барбару Курдей-Шатан. Та, не выбирая выражений, так охарактеризовала действия соотечественников: "Это машины без сердца, без мозга, без чего бы то ни было. Машины, которые слепо исполняют приказы… Убийцы!"Сразу после этого одна из самых популярных польских актрис подверглась травле и остракизму. За нее взялись прокуратура и Мониторинговый центр антиполонизма (есть в этой стране и такие структуры). А министр юстиции Збигнев Зебро, откликаясь на скандал, заявил, что готовит поправки к Уголовному кодексу страны с целью ужесточения ответственности "за шпионаж и действия дезинтеграционного характера относительно польского государства или против имиджа нашей страны".Министр явно полагает, что возмущение актрисы варварскими действиями силовиков против детей портит имидж страны больше, чем сами действия. Но вряд ли что-то может сильнее испортить имидж, чем водяные пушки против замерзших людей. Тем не менее угрозы на актрису подействовали — та вынуждена была извиняться за резкие слова о пограничниках. Курдей-Шатан написала: "Я мать двоих детей. Я не могу смотреть на страдания, особенно детей. Я не принимаю такой мир и никогда не приму. Мои эмоции при просмотре такого видео не изменятся… Но я приношу извинения за неподобающий язык и матерщину". Однако извинения актрисы вряд ли остановят травлю.Как видите, тяжело в Польше критиковать свою власть за бесчеловечные действия относительно мигрантов. Кстати, данное слово и уж тем более слово "беженцы" польские власти и СМИ старательно избегают. При описании событий на границе все они дружно используют слово "чужеземцы". Так легче расчеловечивать в сознании своих граждан образ тех, против кого брошены армия, танки, водометы.Именно поэтому в польских СМИ фактически отсутствуют материалы, анализирующие истинные причины тех проблем, которые возникли на границе. Это немецкие политики могут себе позволить указывать на то, что в Европу через Польшу прорываются все-таки люди, кто бы и ради чего бы их ни использовал. Так, министр внутренних дел земли Бранденбург Микаэль Штюбген заявил: "Это гибридная война. Но беженцы — это люди. &lt;…&gt; Мы должны выполнять наши гуманитарные обязанности". В тревожное время живет Европа, если приходится напоминать обществу, что "чужеземцы" тоже являются человеческими особями.По той же причине — ради расчеловечивания беженцев — в западных СМИ пытаются во всем обвинить Белоруссию и, конечно же, Россию, но лишь очень немногие задают вопрос, в чем же истинная причина человеческой трагедии, разворачивающейся на наших глазах, кто же виновен в том, что тысячи людей поднялись со своих обжитых мест и прорываются в совершенно чужие для них страны. Одним из таких немногих примеров стала голландская газета NRC, которая поместила репортаж непосредственно из Иракского Курдистана, где многие сейчас бредят идеей лететь в Минск.Между тем, с этим репортажем стоит ознакомиться тем лицам в Европе и, собственно, в Польше, которые призывает беженцев возвращаться домой. Они узнают, что многим из них попросту уже некуда возвращаться. NRC пообщалась с 37-летним курдом, который продал свой дом, чтобы приобрести билеты для себя, жены, матери и троих детей, но у него все равно не хватает для этого денег. Заметьте, на этот отчаянный шаг его толкнули не Лукашенко, не Путин, а полная безысходность, в которой очутились "освобожденный" американцами Ирак и тем более использованные ими и преданные курды. Вот чего вы не найдете ни в репортажах CNN, ни тем более в польских СМИ.Не случайно Владимир Путин напомнил в недавнем интервью о том, кто несет ответственность за кризис: "Это причины, которые созданы самими странами Запада, европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака; и в Афганистане двадцать лет воевали, и сейчас больше и больше там афганцев". Не приходится сомневаться, что по мере ухудшения ситуации в Афганистане (а перед ним реально замаячила угроза массового голода этой зимой) потоки беженцев оттуда начнут приобретать колоссальный характер. Поляки уже утверждают, что афганцы летят к ним из Средней Азии. Хватит ли у Европы водометов для сдерживания этих полчищ или все же кто-то там догадается, что с проблемами лучше бороться на месте их возникновения, помогая тем странам, которые усилиями Запада (заметьте, не без поддержки тех же поляков) оказались в разрушенном состоянии?Во всяком случае, Россия призывает Европу идти по второму пути, отказавшись от жестокости в отношении отчаявшихся людей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал поведение поляков абсолютно неприемлемым, подчеркнув: "Считаю, что и слезоточивый газ, и водометы, и выстрелы поверх голов мигрантов в сторону государства Беларусь — это все отражает стремление скрыть свои действия. Они не могут не понимать, что нарушают все мыслимые нормы международного гуманитарного права и других договоренностей мирового сообщества. &lt;…&gt; В данном случае Польша бесчинствует. Руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные, "обнаженные" двойные стандарты, чем ставит себя в неудобное положение".Именно поэтому и полезно иногда напоминать европейским комиссарам, а также многочисленным правозащитникам их же слова о неприемлемости применения водометов в морозы. Глядишь, объяснят разницу между "тоталитарными" водометами Януковича и "демократическими", сделанными в Варшаве.
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в мире, авторы, варшава, оон, amnesty international, белоруссия, ирак, польша, совет европы, сергей лавров, александр лукашенко, збигнев зебро, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
08:00 17.11.2021 (обновлено: 08:50 17.11.2021)
 

"Без сердца и мозга": Лукашенко показал миру темную сторону Польши

© REUTERS / BelTA/Leonid ScheglovСотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ при попытке мигрантов пересечь белорусско-польскую границу
Сотрудник правоохранительных органов Польши применяет слезоточивый газ при попытке мигрантов пересечь белорусско-польскую границу - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© REUTERS / BelTA/Leonid Scheglov
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
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"Использование водометов в минусовую температуру является неприемлемым", — решительно заявил комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс. Правда, это было в феврале 2014 года, когда он посетил киевский Майдан и осудил "чрезмерное применение силы" тогдашними украинскими властями.
Видимо, мы теперь должны ожидать такой же решительной и однозначной реакции и Совета Европы, и теперь уже бывшего комиссара Муйжниекса, который ныне является директором Европейского офиса известной правозащитной организации Amnesty International. Помнится, данная организация тоже гневно осуждала применение водяных пушек силовиками и при жаркой погоде. К примеру, во время разгона незаконных демонстраций в Гонконге китайскими правоохранителями. Тогда Amnesty указывала на опасность водометов для здоровья протестующих.
А вот во вторник на польско-белорусской границе при температуре, приближающейся к нулю, польские силовики неоднократно применяли водометы против мигрантов, среди которых были и дети. Но ни Совет Европы, ни Amnesty International такой оперативности, с какой они реагировали на действия властей Киева или Гонконга, пока не проявляют. А в ООН заявили, что у них "нет подтверждения" фактов применения водометов на польской границе. Это несмотря на то, что кадры, на которых было запечатлено применение поляками и водометов, и даже светошумовых гранат, в этот день крутились в новостях всех ведущих телеканалов мира.
Правда, преподносились эти кадры порой более чем необъективно. К примеру, корреспондент CNN Мэтью Ченс, сам попавший под обстрел польских водяных пушек и химическую атаку с использованием неких ядовитых веществ, умудрился в своем сюжете заявить, что ближневосточные мигранты бросают в польских пограничников не только камни, но и бомбы. А согласитесь, если речь идет о бомбах, то задействование водометов кажется уже и не таким избыточным. Тот же факт, что никто, кроме Ченса, бомб у мигрантов не увидел, зрителей CNN смущать не должен.
Мужчины несут к машине скорой помощи женщину в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 14.11.2021
14 ноября, 08:00
Настоящая причина "атаки мигрантов"
Вот московский собкор ВВС Стив Розенберг не заметил у мигрантов ни гранат, ни бомб, ни снарядов. Но зато он, комментируя неадекватное применение поляками спецсредств против отчаявшихся беженцев, нашел простое объяснение этих действий: виноват Минск. Стоя на фоне потоков ледяной воды, которыми поляки окатывали замерзших мигрантов, Розенберг доступно объяснил зрителям, что там происходит: "Это та картинка, которую Александр Лукашенко хочет показать миру. Белоруссия пытается представить Европу безразличной и жестокой, даже бесчеловечной".
Ну что ж, если такова задумка была у белорусов, то у них это получилось. Правда, хочется спросить у Чэнса, Розенберга и их коллег: так это белорусские водометы, перекрасившись в польские, поливали несчастных беженцев с польской территории или все-таки Европа нынче действительно является столь жестокой и бесчеловечной, дозволяя обливать водой людей на нулевой температуре?
Кстати, очень показательно, как на этот жесткий разгон реагируют представители белорусской оппозиции, находящиеся за границей и постоянно возмущающиеся, по их мнению, неоправданно жестокими действиями минских силовиков. Еврорадио (белорусское оппозиционное СМИ, базирующееся в Варшаве и содержащееся на деньги американских налогоплательщиков) провело опрос о том, оправданно ли применение водомета на морозе, и подавляющее большинство его аудитории однозначно одобрили это действие.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 08:00
Пока Европа отвлеклась на Белоруссию, захватчики зашли ей в тыл
Справедливости ради надо сказать, что даже в Польше находятся здравые голоса, осуждающие неадекватные действия своих силовиков в условиях не столь уж и масштабного кризиса — во всяком случае, на фоне других кризисов в Европе. К примеру, видеокадры, на которых пограничники перебрасывают через колючую проволоку плачущих детей с их матерью, резко возмутили известную польскую актрису и певицу Барбару Курдей-Шатан. Та, не выбирая выражений, так охарактеризовала действия соотечественников: "Это машины без сердца, без мозга, без чего бы то ни было. Машины, которые слепо исполняют приказы… Убийцы!"
Сразу после этого одна из самых популярных польских актрис подверглась травле и остракизму. За нее взялись прокуратура и Мониторинговый центр антиполонизма (есть в этой стране и такие структуры). А министр юстиции Збигнев Зебро, откликаясь на скандал, заявил, что готовит поправки к Уголовному кодексу страны с целью ужесточения ответственности "за шпионаж и действия дезинтеграционного характера относительно польского государства или против имиджа нашей страны".
Министр явно полагает, что возмущение актрисы варварскими действиями силовиков против детей портит имидж страны больше, чем сами действия. Но вряд ли что-то может сильнее испортить имидж, чем водяные пушки против замерзших людей. Тем не менее угрозы на актрису подействовали — та вынуждена была извиняться за резкие слова о пограничниках. Курдей-Шатан написала: "Я мать двоих детей. Я не могу смотреть на страдания, особенно детей. Я не принимаю такой мир и никогда не приму. Мои эмоции при просмотре такого видео не изменятся… Но я приношу извинения за неподобающий язык и матерщину". Однако извинения актрисы вряд ли остановят травлю.
Девочка стоит возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 08:00
"Мы знали, что это террористы": Европа винит Минск в том, что натворила
Как видите, тяжело в Польше критиковать свою власть за бесчеловечные действия относительно мигрантов. Кстати, данное слово и уж тем более слово "беженцы" польские власти и СМИ старательно избегают. При описании событий на границе все они дружно используют слово "чужеземцы". Так легче расчеловечивать в сознании своих граждан образ тех, против кого брошены армия, танки, водометы.
Именно поэтому в польских СМИ фактически отсутствуют материалы, анализирующие истинные причины тех проблем, которые возникли на границе. Это немецкие политики могут себе позволить указывать на то, что в Европу через Польшу прорываются все-таки люди, кто бы и ради чего бы их ни использовал. Так, министр внутренних дел земли Бранденбург Микаэль Штюбген заявил: "Это гибридная война. Но беженцы — это люди. <…> Мы должны выполнять наши гуманитарные обязанности". В тревожное время живет Европа, если приходится напоминать обществу, что "чужеземцы" тоже являются человеческими особями.
По той же причине — ради расчеловечивания беженцев — в западных СМИ пытаются во всем обвинить Белоруссию и, конечно же, Россию, но лишь очень немногие задают вопрос, в чем же истинная причина человеческой трагедии, разворачивающейся на наших глазах, кто же виновен в том, что тысячи людей поднялись со своих обжитых мест и прорываются в совершенно чужие для них страны. Одним из таких немногих примеров стала голландская газета NRC, которая поместила репортаж непосредственно из Иракского Курдистана, где многие сейчас бредят идеей лететь в Минск.
Польские военнослужащие устанавливают забор из колючей проволоки на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 08:00
"Придут российские танки": в Польше готовятся к драматическим переменам
Между тем, с этим репортажем стоит ознакомиться тем лицам в Европе и, собственно, в Польше, которые призывает беженцев возвращаться домой. Они узнают, что многим из них попросту уже некуда возвращаться. NRC пообщалась с 37-летним курдом, который продал свой дом, чтобы приобрести билеты для себя, жены, матери и троих детей, но у него все равно не хватает для этого денег. Заметьте, на этот отчаянный шаг его толкнули не Лукашенко, не Путин, а полная безысходность, в которой очутились "освобожденный" американцами Ирак и тем более использованные ими и преданные курды. Вот чего вы не найдете ни в репортажах CNN, ни тем более в польских СМИ.
Не случайно Владимир Путин напомнил в недавнем интервью о том, кто несет ответственность за кризис: "Это причины, которые созданы самими странами Запада, европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака; и в Афганистане двадцать лет воевали, и сейчас больше и больше там афганцев". Не приходится сомневаться, что по мере ухудшения ситуации в Афганистане (а перед ним реально замаячила угроза массового голода этой зимой) потоки беженцев оттуда начнут приобретать колоссальный характер. Поляки уже утверждают, что афганцы летят к ним из Средней Азии. Хватит ли у Европы водометов для сдерживания этих полчищ или все же кто-то там догадается, что с проблемами лучше бороться на месте их возникновения, помогая тем странам, которые усилиями Запада (заметьте, не без поддержки тех же поляков) оказались в разрушенном состоянии?
Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 01:43
В Польше испугались "плана Путина" по решению кризиса на границе Белоруссии
Во всяком случае, Россия призывает Европу идти по второму пути, отказавшись от жестокости в отношении отчаявшихся людей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал поведение поляков абсолютно неприемлемым, подчеркнув: "Считаю, что и слезоточивый газ, и водометы, и выстрелы поверх голов мигрантов в сторону государства Беларусь — это все отражает стремление скрыть свои действия. Они не могут не понимать, что нарушают все мыслимые нормы международного гуманитарного права и других договоренностей мирового сообщества. <…> В данном случае Польша бесчинствует. Руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные, "обнаженные" двойные стандарты, чем ставит себя в неудобное положение".
Именно поэтому и полезно иногда напоминать европейским комиссарам, а также многочисленным правозащитникам их же слова о неприемлемости применения водометов в морозы. Глядишь, объяснят разницу между "тоталитарными" водометами Януковича и "демократическими", сделанными в Варшаве.
Беженцы в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 11:33
Лукашенко заявил о готовности отправлять беженцев самолетами в Германию
 
В миреАвторыВаршаваООНAmnesty InternationalБелоруссияИракПольшаСовет ЕвропыСергей ЛавровАлександр ЛукашенкоЗбигнев ЗеброРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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00:22Небензя рассказал о гуманитарной помощи Афганистану
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