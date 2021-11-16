20:22 16.11.2021 (обновлено: 20:59 16.11.2021)
В ООН прокомментировали сообщения о применении водометов против мигрантов
ООН считает неприемлемым применение силы к мигрантам, в том числе использование водометов
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМигранты на белорусско-польской границе в районе погранперехода Брузги - Кузница
© Sputnik / Виктор Толочко
ООН, 16 ноя – РИА Новости. В ООН пока не располагают подтверждением информации об использовании Польшей водометов против мигрантов, но сила против беженцев применяться не должна, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"У нас нет подтверждения этого. Очевидно, что, если там было подобное отношение (к мигрантам – ред.), то это было бы неправильным. Никакого применения силы быть не должно в отношении этих людей", - сказал Хак на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о применении Польшей водометов против мигрантов.
Ранее полиция сообщила, что во время столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией во вторник получили ранения семеро польских полицейских, солдат Войска польского и сотрудница Пограничной стражи.
С утра на белорусско-польской границе происходили стычки мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Евросоюз с польскими силовиками, охраняющими границу. Мигранты бросали в сторону польских силовиков камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.