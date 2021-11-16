https://ria.ru/20211116/migranty-1759366601.html

В ООН прокомментировали сообщения о применении водометов против мигрантов

В ООН прокомментировали сообщения о применении водометов против мигрантов - РИА Новости, 16.11.2021

В ООН прокомментировали сообщения о применении водометов против мигрантов

В ООН пока не располагают подтверждением информации об использовании Польшей водометов против мигрантов, но сила против беженцев применяться не должна, заявил... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:22

2021-11-16T20:22

2021-11-16T20:59

в мире

оон

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

минск

польша

евросоюз

фархан хак

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ООН, 16 ноя – РИА Новости. В ООН пока не располагают подтверждением информации об использовании Польшей водометов против мигрантов, но сила против беженцев применяться не должна, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.Ранее полиция сообщила, что во время столкновений с мигрантами на границе с Белоруссией во вторник получили ранения семеро польских полицейских, солдат Войска польского и сотрудница Пограничной стражи.С утра на белорусско-польской границе происходили стычки мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Евросоюз с польскими силовиками, охраняющими границу. Мигранты бросали в сторону польских силовиков камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211116/razgovor-1759301346.html

белоруссия

минск

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, минск, польша, евросоюз, фархан хак