https://ria.ru/20211117/granitsa-1759465497.html

Германия не намерена принимать мигрантов с белорусско-польской границы

Германия не намерена принимать мигрантов с белорусско-польской границы - РИА Новости, 17.11.2021

Германия не намерена принимать мигрантов с белорусско-польской границы

В Берлине вновь заявили, что не собираются принимать мигрантов с белорусско-польской границы. РИА Новости, 17.11.2021

2021-11-17T14:34

2021-11-17T14:34

2021-11-17T21:39

в мире

германия

польша

мвд фрг

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 17 ноя — РИА Новости. В Берлине вновь заявили, что не собираются принимать мигрантов с белорусско-польской границы. "Не знаю, откуда взялась такая информация. В конце прошлой недели мы уже опровергли эти слухи <...>. Это неверно. Таких планов нет", — сказал журналистам представитель немецкого МВД Стив Альтер. В воскресенье он выступал с аналогичным комментарием. Миграционный кризисЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились "прямо на линии границы". На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Сейчас у пункта пропуска никого нет: часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211117/migranty-1759392741.html

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польша

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Беженцы на белорусско-польской границе обживают логистический центр Здесь для них подготовили матрасы и одеяла, полевые кухни готовят еду, а снаружи установлены биотуалеты. Как минимум эту ночь люди проведут здесь. Дежурят машины скорой помощи. Около 850 мигрантов решили провести ночь в тепле и под крышей. 2021-11-17T14:34 true PT0M58S

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-17T14:34 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, германия, польша, мвд фрг, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии