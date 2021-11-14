https://ria.ru/20211114/migranty-1759015092.html
В Германии опровергли информацию об акции по доставке мигрантов в страну
В Германии опровергли информацию об акции по доставке мигрантов в страну - РИА Новости, 14.11.2021
В Германии опровергли информацию об акции по доставке мигрантов в страну
В МВД ФРГ опровергли информацию о якобы запланированной на 15 ноября акции по доставке мигрантов с белорусско-польской границы. РИА Новости, 14.11.2021
2021-11-14T18:35
2021-11-14T18:35
2021-11-14T18:35
в мире
германия
мвд фрг
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. В МВД ФРГ опровергли информацию о якобы запланированной на 15 ноября акции по доставке мигрантов с белорусско-польской границы."Немецкое правительство не организует автобусные туры для вывоза людей из Белоруссии через Польшу. Также нет аналогичных планов", - сообщил в Twitter официальный представитель министерства Стив Альтер.Он добавил, что распространение подобной информации является "ложью", ситуация в пограничном районе между Польшей и Белоруссией "опасная", призвал избегать поездок в данный регион.
https://ria.ru/20211114/evropa-1758988956.html
германия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, мвд фрг, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В Германии опровергли информацию об акции по доставке мигрантов в страну
В МВД ФРГ опровергли информацию о якобы готовящейся акции по доставке мигрантов в страну