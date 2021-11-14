https://ria.ru/20211114/migranty-1759015092.html

В Германии опровергли информацию об акции по доставке мигрантов в страну

В Германии опровергли информацию об акции по доставке мигрантов в страну - РИА Новости, 14.11.2021

В Германии опровергли информацию об акции по доставке мигрантов в страну

В МВД ФРГ опровергли информацию о якобы запланированной на 15 ноября акции по доставке мигрантов с белорусско-польской границы. РИА Новости, 14.11.2021

2021-11-14T18:35

2021-11-14T18:35

2021-11-14T18:35

в мире

германия

мвд фрг

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БЕРЛИН, 14 ноя - РИА Новости. В МВД ФРГ опровергли информацию о якобы запланированной на 15 ноября акции по доставке мигрантов с белорусско-польской границы."Немецкое правительство не организует автобусные туры для вывоза людей из Белоруссии через Польшу. Также нет аналогичных планов", - сообщил в Twitter официальный представитель министерства Стив Альтер.Он добавил, что распространение подобной информации является "ложью", ситуация в пограничном районе между Польшей и Белоруссией "опасная", призвал избегать поездок в данный регион.

https://ria.ru/20211114/evropa-1758988956.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, мвд фрг, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии