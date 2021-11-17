ЕС призвал Армению и Азербайджан к переговорам
ЕС призвал Армению и Азербайджан к переговорам для урегулирования всех нерешенных вопросов
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. ЕС выразил озабоченность в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе и призвал стороны возобновить переговоры для всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов, говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.
"Призываем обе стороны возобновить переговоры для достижения всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов, включая демаркацию границы", - указывается в документе.
Евросоюз также подчеркнул свою приверженность "работе с Арменией и Азербайджаном для преодоления напряженности" и поддержал заявление сопредседателей Минской группы от 15 ноября.
"Призываем стороны проявить максимальную сдержанность, развести свои вооруженные силы на местах и соблюдать взятые на себя ранее обязательства", - указывается в заявлении.
Накануне глава Евросовета Шарль Мишель провел переговоры с лидерами Армении и Азербайджана и призвал их к немедленной деэскалации ситуации.
Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.