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ЕС призвал Армению и Азербайджан к переговорам
ЕС призвал Армению и Азербайджан к переговорам - РИА Новости, 17.11.2021
ЕС призвал Армению и Азербайджан к переговорам
ЕС выразил озабоченность в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе и призвал стороны возобновить переговоры для всеобъемлющего урегулирования... РИА Новости, 17.11.2021
2021-11-17T14:49
2021-11-17T14:49
в мире
армения
москва
сергей шойгу
евросоюз
шарль мишель
евросовет
минобороны азербайджана
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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. ЕС выразил озабоченность в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе и призвал стороны возобновить переговоры для всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов, говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.Евросоюз также подчеркнул свою приверженность "работе с Арменией и Азербайджаном для преодоления напряженности" и поддержал заявление сопредседателей Минской группы от 15 ноября."Призываем стороны проявить максимальную сдержанность, развести свои вооруженные силы на местах и соблюдать взятые на себя ранее обязательства", - указывается в заявлении.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель провел переговоры с лидерами Армении и Азербайджана и призвал их к немедленной деэскалации ситуации.Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.
https://ria.ru/20211117/voennye-1759454134.html
https://ria.ru/20211117/sammit-1759437026.html
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в мире, армения, москва, сергей шойгу, евросоюз, шарль мишель, евросовет, минобороны азербайджана, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
14:49 17.11.2021
 
ЕС призвал Армению и Азербайджан к переговорам

ЕС призвал Армению и Азербайджан к переговорам для урегулирования всех нерешенных вопросов

© Фото : Минобороны АрменииАрмянский военнослужащий
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© Фото : Минобороны Армении
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БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. ЕС выразил озабоченность в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе и призвал стороны возобновить переговоры для всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов, говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.
"Призываем обе стороны возобновить переговоры для достижения всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов, включая демаркацию границы", - указывается в документе.
Евросоюз также подчеркнул свою приверженность "работе с Арменией и Азербайджаном для преодоления напряженности" и поддержал заявление сопредседателей Минской группы от 15 ноября.
"Призываем стороны проявить максимальную сдержанность, развести свои вооруженные силы на местах и соблюдать взятые на себя ранее обязательства", - указывается в заявлении.
Накануне глава Евросовета Шарль Мишель провел переговоры с лидерами Армении и Азербайджана и призвал их к немедленной деэскалации ситуации.
Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны в районе горы Килисали. По данным армянского Минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены, сейчас ситуация стабильная.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 13:41
В МИД Армении рассказали об азербайджанских военных, проникших в страну
В телефонной беседе с министрами обороны Азербайджана и Армении министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к содействию стабилизации ситуации. К концу дня Минобороны РФ сообщило, что в результате телефонных переговоров Шойгу с армянским и азербайджанским коллегами стороны прекратили бои у пограничной горы Килисали.
По мнению экспертов, боестолкновения произошли из-за желания сторон улучшить свои позиции. Так, сторона, которая находится на высотах, получает контроль над дорогами и инфраструктурой на противоположной стороне границы. При этом каждая сторона считает, что она действует на своей территории. Все это происходит вокруг линии границы советского времени, и чтобы определить, где чьи территории, необходим процесс демаркации и делимитации границы. Москва неоднократно призывала Баку и Ереван начать этот процесс.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
Вчера, 12:34
В Кремле оценили возможность саммита России, Армении и Азербайджана
 
В миреАрменияМоскваСергей ШойгуЕвросоюзШарль МишельЕвросоветМинобороны АзербайджанаРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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