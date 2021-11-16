https://ria.ru/20211116/shoygu-1759370534.html

После переговоров с Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения

После переговоров с Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения - РИА Новости, 16.11.2021

После переговоров с Шойгу Армения и Азербайджан прекратили боестолкновения

Армения и Азербайджан прекратили столкновения в районе границы после беседы глав минобороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T20:46

2021-11-16T20:46

2021-11-16T21:10

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Армения и Азербайджан прекратили столкновения в районе границы после беседы глав минобороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу.Сообщалось, что Шойгу призвал коллег из Армении и Азербайджана Сурена Папикяна и Закира Гасанова прекратить провоцировать обострение.Нормализацию обстановки подтвердили в Ереване. Как сообщается на сайте Минобороны Армении, "согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, с 18:30 (17:30 мск) огонь на восточном участке (границы. — Прим. ред.) был прекращен".Там добавили, что в результате столкновений погиб контрактник, рядовой Меружан Арутюнян 1991 года рождения, еще 12 военнослужащих попали в плен.Как заявил на заседании Совета безопасности Армении премьер-министр Никол Пашинян, сейчас ситуация на границе "относительно спокойная, но общая обстановка остается крайне напряженной". Происходящее он назвал "прямой агрессией против суверенной территории Армении".В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку адекватно ответил на действия Еревана. Он подчеркнул, что "вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении".Обострение на границеНакануне Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из участков границы. В Баку это опровергли и обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.Отношения между двумя республиками остаются напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.

https://ria.ru/20211116/plen-1759330151.html

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в мире, армения, азербайджан, россия