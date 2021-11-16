https://ria.ru/20211116/shoygu-1759305114.html

Шойгу проинспектировал воинские части в Воронежской области

Шойгу проинспектировал воинские части в Воронежской области - РИА Новости, 16.11.2021

Шойгу проинспектировал воинские части в Воронежской области

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал во вторник воинские части Западного военного округа в Воронежской области и обсудил с... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:35

2021-11-16T15:35

2021-11-16T15:35

безопасность

воронежская область

сергей шойгу

россия

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ВОРОНЕЖ, 16 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал во вторник воинские части Западного военного округа в Воронежской области и обсудил с губернатором Александром Гусевым вопросы развития военных городков, об этом сообщили в Минобороны РФ."Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал соединения и воинские части, дислоцированные в Воронежской области, в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа", - заявили в ведомстве.Министр принял доклады о ходе оснащения воинских частей перспективными образцами и комплексами вооружения, а также о развитии военной и социальной инфраструктуры. Шойгу представили современные средства транспортирования техники, эксплуатируемые подвижными подразделениями. Также главе Минобороны России продемонстрировали порядок действий в составе автомобильных колонн.Глава российского военного ведомства заслушал доклад командования военного округа о ходе строительства многоэтажного жилого дома, детского сада и общеобразовательной школы для детей военнослужащих. Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца текущего года, доложили министру.В рамках рабочей встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым были затронуты вопросы развития военных городков, дислоцированных в регионе."Шойгу и Гусев обсудили ход реализации совместной программы по комплексному благоустройству гарнизонного военного городка", - уточнили в ведомстве.В рамках программы силами Минобороны России выполнен ремонт социально значимых объектов, в том числе детского сада, школы. медицинского пункта, столовых. Вместе с тем, жилищный фонд военного городка включен в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области. В прошлом году проведен капитальный ремонт 12 многоквартирных домов, выполнено благоустройство восьми дворовых территорий. К настоящему времени в полном объеме проведены сезонные виды работ, продолжаются работы по благоустройству и ремонту внутриквартальных дорог и местных проездов, устройство тротуаров и малых архитектурных форм.

https://ria.ru/20211109/sistema-1758307273.html

https://ria.ru/20211101/kitaytsy-1757239111.html

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безопасность, воронежская область, сергей шойгу, россия