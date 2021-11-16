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Ленинградская область
https://ria.ru/20211116/remont-1759278127.html
Власти Ленобласти отремонтировали 607 частных домов ветеранов
Власти Ленобласти отремонтировали 607 частных домов ветеранов - РИА Новости, 16.11.2021
Власти Ленобласти отремонтировали 607 частных домов ветеранов
Власти Ленинградской области отремонтировали 607 частных домов, в которых проживают ветераны, инвалиды, блокадники и труженики тыла, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T13:30
2021-11-16T13:30
ленинградская область
ленинградская область
великая отечественная война (1941-1945)
александр дрозденко
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области отремонтировали 607 частных домов, в которых проживают ветераны, инвалиды, блокадники и труженики тыла, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, с принятия в 2015 году областного закона, предусматривающего денежные выплаты ветеранам и другим льготным категориям на проведение капитального ремонта, в регионе были отремонтированы 607 домов. В 2022-2024 годах на капремонт в бюджете ежегодно предусматривается около 21 миллиона рублей. Это позволит ремонтировать около 70 домов ветеранов в год."Область провела хорошую работу. Важно, что мы не только обеспечили ветеранов жильем, но и одними из первых в России подняли тему ремонта их частных домов. Просьба к комитету – контролировать качество и стоимость работ очень внимательно, чтобы дома ветеранов были отремонтированы быстро и надежно", – сказал глава региона Александр Дрозденко.Ленобласть одной из первых в стране приняла программу ремонта домов в частном секторе, принадлежащих ветеранам. Как пояснил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков, предоставляется единовременная денежная выплата на капремонт жилья инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, супругам погибших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, труженикам тыла. Сейчас она составляет 344 тысячи рублей на одного человека или 437 тысячи рублей — на семью из двух или более человек. Средства идут на ремонт и утепление стен, чердачных перекрытий, печного оборудования, крыш, полов, укрепление фундамента, замену внутренних инженерных сетей, окон и дверей.
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ленинградская область, великая отечественная война (1941-1945), александр дрозденко, жилье
13:30 16.11.2021
 

Власти Ленобласти отремонтировали 607 частных домов ветеранов

© ТехноникольКрепление уголков
Крепление уголков
© Технониколь
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области отремонтировали 607 частных домов, в которых проживают ветераны, инвалиды, блокадники и труженики тыла, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, с принятия в 2015 году областного закона, предусматривающего денежные выплаты ветеранам и другим льготным категориям на проведение капитального ремонта, в регионе были отремонтированы 607 домов. В 2022-2024 годах на капремонт в бюджете ежегодно предусматривается около 21 миллиона рублей. Это позволит ремонтировать около 70 домов ветеранов в год.
"Область провела хорошую работу. Важно, что мы не только обеспечили ветеранов жильем, но и одними из первых в России подняли тему ремонта их частных домов. Просьба к комитету – контролировать качество и стоимость работ очень внимательно, чтобы дома ветеранов были отремонтированы быстро и надежно", – сказал глава региона Александр Дрозденко.
Ленобласть одной из первых в стране приняла программу ремонта домов в частном секторе, принадлежащих ветеранам. Как пояснил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков, предоставляется единовременная денежная выплата на капремонт жилья инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, супругам погибших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, труженикам тыла. Сейчас она составляет 344 тысячи рублей на одного человека или 437 тысячи рублей — на семью из двух или более человек. Средства идут на ремонт и утепление стен, чердачных перекрытий, печного оборудования, крыш, полов, укрепление фундамента, замену внутренних инженерных сетей, окон и дверей.
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Ленинградская областьЛенинградская областьВеликая Отечественная война (1941-1945)Александр ДрозденкоЖилье
 
 
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