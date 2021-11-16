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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе - РИА Новости, 16.11.2021
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину, темой их разговора стала обстановка на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T20:07
2021-11-16T20:39
в мире
владимир путин
никол пашинян
россия
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину, темой их разговора стала обстановка на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе Кремля.Кроме того, на заседании Совета безопасности Армении Пашинян назвал происходящее "прямой агрессией против суверенной территории Армении". Он отметил, что сейчас ситуация на границе "относительно спокойная, но общая обстановка остается крайне напряженной".Премьер призвал международное сообщество осудить агрессию.В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку адекватно ответил на действия Еревана. Он подчеркнул, что "вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении".Обострение на границеНакануне Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из участков границы. В Баку это опровергли и обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.Отношения между двумя республиками остаются напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
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в мире, владимир путин, никол пашинян, россия, ситуация на армяно-азербайджанской границе
20:07 16.11.2021 (обновлено: 20:39 16.11.2021)
 
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину, темой их разговора стала обстановка на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе. Условлено продолжить контакты на этот счет", — говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании Совета безопасности Армении Пашинян назвал происходящее "прямой агрессией против суверенной территории Армении". Он отметил, что сейчас ситуация на границе "относительно спокойная, но общая обстановка остается крайне напряженной".
Премьер призвал международное сообщество осудить агрессию.
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В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку адекватно ответил на действия Еревана. Он подчеркнул, что "вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении".

Обострение на границе

Накануне Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из участков границы. В Баку это опровергли и обвинили армянских военных в обстреле позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.
Отношения между двумя республиками остаются напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы.
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В конце июля на границе возобновились перестрелки, сообщалось о погибших и раненых. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
 
В миреВладимир ПутинНикол ПашинянРоссияСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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