Пашинян обвинил Баку в попытке срыва договоренностей по Карабаху
Пашинян обвинил Баку в попытке срыва трехсторонних договоренностей по Карабаху
ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку обостряет обстановку на границе с целью срыва трехсторонних армяно-российско-азербайджанских договоренностей по Карабаху.
"Премьер-министр Армении отметил, что азербайджанские власти умышленно идут на обострение ситуации, чтобы сорвать выполнение договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. По словам Пашиняна, международное сообщество не должно оставаться безразличным к посягательству Азербайджана в отношении суверенной территории Армении", - заявили в пресс-службе армянского кабмина.
Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненные с армянской стороны, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.
В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.