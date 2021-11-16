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Пашинян обвинил Баку в попытке срыва договоренностей по Карабаху
Пашинян обвинил Баку в попытке срыва договоренностей по Карабаху - РИА Новости, 16.11.2021
Пашинян обвинил Баку в попытке срыва договоренностей по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку обостряет обстановку на границе с целью срыва РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:22
2021-11-16T19:22
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
мид армении
шарль мишель
евросовет
минобороны азербайджана
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку обостряет обстановку на границе с целью срыва трехсторонних армяно-российско-азербайджанских договоренностей по Карабаху."Премьер-министр Армении отметил, что азербайджанские власти умышленно идут на обострение ситуации, чтобы сорвать выполнение договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. По словам Пашиняна, международное сообщество не должно оставаться безразличным к посягательству Азербайджана в отношении суверенной территории Армении", - заявили в пресс-службе армянского кабмина.Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненные с армянской стороны, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20211116/plen-1759330151.html
https://ria.ru/20211116/azerbaydzhan-1759330287.html
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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, мид армении, шарль мишель, евросовет, минобороны азербайджана, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе
19:22 16.11.2021
 
Пашинян обвинил Баку в попытке срыва договоренностей по Карабаху

Пашинян обвинил Баку в попытке срыва трехсторонних договоренностей по Карабаху

© Фото : Минобороны АрменииАрмянские военнослужащие
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Минобороны Армении
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонной беседы с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку обостряет обстановку на границе с целью срыва трехсторонних армяно-российско-азербайджанских договоренностей по Карабаху.
"Премьер-министр Армении отметил, что азербайджанские власти умышленно идут на обострение ситуации, чтобы сорвать выполнение договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. По словам Пашиняна, международное сообщество не должно оставаться безразличным к посягательству Азербайджана в отношении суверенной территории Армении", - заявили в пресс-службе армянского кабмина.
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
17:09
В Армении заявили, что 12 военных попали в плен на границе с Азербайджаном
Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных, было уничтожено или выведено из строя около десяти единиц бронетехники ВС Азербайджана. Есть погибшие и раненные с армянской стороны, данные по которым уточняются. Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.
В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Вид на город со смотровой площадки в Баку - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
17:10
В МИД Азербайджана обвинили Армению в нагнетании ситуации
 
В миреАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаМИД АрменииШарль МишельЕвросоветМинобороны АзербайджанаНикол ПашинянСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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