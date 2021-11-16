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Минздрав и ФОМС определили мероприятия для повышения зарплат медикам
Минздрав и ФОМС определили мероприятия для повышения зарплат медикам - РИА Новости, 16.11.2021
Минздрав и ФОМС определили мероприятия для повышения зарплат медикам
Минздрав России и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) учли выводы Счётной палаты и определили конкретные мероприятия для повышения... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T09:40
2021-11-16T10:09
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минздрав России и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) учли выводы Счётной палаты и определили конкретные мероприятия для повышения зарплат медикам, следует из совместного комментария министерства и ведомства.Ранее сообщалось, что согласно отчёту Счетной палаты, предусмотренные Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) средства на повышение зарплат врачей в 2021 году в сумме 18,3 миллиарда рублей в первом полугодии использованы лишь на 2,7%."Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования с учетом выводов Счетной палаты Российской Федерации по результатам проведенного контрольного мероприятия определены конкретные мероприятия, способствующие повышению результативности выполнения поставленной задачи.В частности, уже в текущем году приняты меры по расширению видов медицинских организаций, которым предоставляются средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, и видов оказываемой ими медицинской помощи", - говорится в сообщении.Приказом Минздрава России в перечень медицинских организаций включены станции скорой медицинской помощи, больницы скорой медицинской помощи, специализированные больницы. Кроме того, подготовлен проект приказа Минздрава России дополнительно расширяющий указанный перечень видов медицинских организаций.В комментарии также отмечается, что предстоит проработать предложения Счетной палаты по изменению Методики распределения межбюджетных трансфертов в регионы для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в части определения прогнозного годового прироста врачей и среднего медицинского персонала, а также возможности уменьшения объема подлежащих перечислению средств при наличии неиспользованных остатков."Совместно с органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан субъектов Российской Федерации будут проанализированы причины низкого освоения средств на привлечение врачей и среднего медицинского персонала в медицинские организации, что позволит выработать более действенные практические меры по исправлению ситуации в целях выполнения национального проекта "Здравоохранение", - добавляется в сообщении.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, здоровье - общество, россия
09:40 16.11.2021 (обновлено: 10:09 16.11.2021)
 
Минздрав и ФОМС определили мероприятия для повышения зарплат медикам

Минздрав и ФОМС определили конкретные мероприятия для повышения зарплат медикам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Минздрав России и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) учли выводы Счётной палаты и определили конкретные мероприятия для повышения зарплат медикам, следует из совместного комментария министерства и ведомства.
Ранее сообщалось, что согласно отчёту Счетной палаты, предусмотренные Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) средства на повышение зарплат врачей в 2021 году в сумме 18,3 миллиарда рублей в первом полугодии использованы лишь на 2,7%.
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"Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования с учетом выводов Счетной палаты Российской Федерации по результатам проведенного контрольного мероприятия определены конкретные мероприятия, способствующие повышению результативности выполнения поставленной задачи.
В частности, уже в текущем году приняты меры по расширению видов медицинских организаций, которым предоставляются средства нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, и видов оказываемой ими медицинской помощи", - говорится в сообщении.
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Приказом Минздрава России в перечень медицинских организаций включены станции скорой медицинской помощи, больницы скорой медицинской помощи, специализированные больницы. Кроме того, подготовлен проект приказа Минздрава России дополнительно расширяющий указанный перечень видов медицинских организаций.
В комментарии также отмечается, что предстоит проработать предложения Счетной палаты по изменению Методики распределения межбюджетных трансфертов в регионы для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в части определения прогнозного годового прироста врачей и среднего медицинского персонала, а также возможности уменьшения объема подлежащих перечислению средств при наличии неиспользованных остатков.
"Совместно с органами исполнительной власти в сфере охраны здоровья граждан субъектов Российской Федерации будут проанализированы причины низкого освоения средств на привлечение врачей и среднего медицинского персонала в медицинские организации, что позволит выработать более действенные практические меры по исправлению ситуации в целях выполнения национального проекта "Здравоохранение", - добавляется в сообщении.
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