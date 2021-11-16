https://ria.ru/20211116/ledokol-1759275908.html

Новый российский атомный ледокол "Сибирь" вышел на ходовые испытания

Новый российский атомный ледокол "Сибирь" вышел на ходовые испытания - РИА Новости, 16.11.2021

Новый российский атомный ледокол "Сибирь" вышел на ходовые испытания

Новый российский универсальный атомный ледокол "Сибирь" во вторник в Санкт-Петербурге вышел на ходовые испытания, сообщила пресс-служба "Балтийского завода". РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T13:17

2021-11-16T13:17

2021-11-16T13:17

безопасность

технологии

санкт-петербург

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

балтийский завод

арктика

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Новый российский универсальный атомный ледокол "Сибирь" во вторник в Санкт-Петербурге вышел на ходовые испытания, сообщила пресс-служба "Балтийского завода".Ближайшие три недели сдаточная команда "Балтийского завода" совместно с представителями организаций-контрагентов будет проверять работу механизмов и оборудования ледокола, отмечается в пресс-релизе."Специалистами запланировано проведение комплекса испытаний, в том числе работа паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работа валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства). Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса", - указывается в сообщении.Ожидается, что атомоход до конца текущего года будет передан заказчику, госкорпорации "Росатом".Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Головной атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", построенный на "Балтийском заводе", в октябре 2020 года был передан "Росатому".

https://ria.ru/20211029/arktika-1756870095.html

https://ria.ru/20211021/arktika-1755688508.html

санкт-петербург

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, санкт-петербург, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод, арктика