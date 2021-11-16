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МИД призвал создать инструмент по предотвращению гонки вооружений в космосе
МИД призвал создать инструмент по предотвращению гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 16.11.2021
МИД призвал создать инструмент по предотвращению гонки вооружений в космосе
Москва считает необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридического инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе,... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T21:51
2021-11-16T22:05
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
космос - риа наука
мария захарова
россия
оон
сергей шойгу
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва считает необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридического инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Основа для такой работы есть – российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)", - указала Захарова.Предлагаемая Россией договоренность могла бы включать запрет на размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса, подчеркнула она."Призываем также государства взять на себя следующие обязательства: не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на Земле, в воздушном и в космическом пространстве; не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств; не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в т.ч. для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы", - перечисляется в комментарии ряд российских инициатив.Также среди предложений Москвы: "не испытывать и не использовать в военных, в т.ч. противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли; не оказывать содействие и не побуждать другие государства, группы государств, международные, межправительственные, а также любые неправительственные организации, включая неправительственные юридические лица, учрежденные, зарегистрированные или расположенные на территории, находящейся под их юрисдикцией и/или контролем, к участию в указанной выше деятельности"."В качестве промежуточного шага рассматриваем выдвинутую Россией международную инициативу/политобязательство о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК), которая на данный момент выступает единственным действующим инструментом сохранения космоса свободным от оружия. Ее полноформатными участниками являются уже 30 государств", - отметила ЗахароваРоссия готова к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными странами, включая США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Подтверждаем готовность к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, в том числе США. Убеждены, что запуск переговоров по международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью, – верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности", - говорится в ее комментарии, размещенном на сайте дипведомства.В российском Минобороны рассказали, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д". Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Глава российского военного ведомства подтвердил успешное испытание РФ противоспутниковой системы.В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
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сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), космос - риа наука, мария захарова, россия, оон, сергей шойгу, международная космическая станция (мкс), энтони блинкен
21:51 16.11.2021 (обновлено: 22:05 16.11.2021)
 
МИД призвал создать инструмент по предотвращению гонки вооружений в космосе

МИД: необходимо создать инструмент по предотвращению гонки вооружений в космосе

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва считает необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридического инструмента по предотвращению гонки вооружений в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В отличие от Вашингтона Россия не закрепляла в своих доктринальных документах задачу достижения военного превосходства в космосе. Напротив, с самого начала освоения космического пространства выдерживаем последовательную линию на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и сохранение космоса для мирных целей. В связи с этим считаем необходимым как можно скорее приступить к согласованию международного юридически обязывающего инструмента по ПГВК", - говорится в ее комментарии, размещенном на сайте российского дипведомства.
"Основа для такой работы есть – российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)", - указала Захарова.
Предлагаемая Россией договоренность могла бы включать запрет на размещение в космосе любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса, подчеркнула она.
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"Призываем также государства взять на себя следующие обязательства: не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на Земле, в воздушном и в космическом пространстве; не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств; не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в т.ч. для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы", - перечисляется в комментарии ряд российских инициатив.
Также среди предложений Москвы: "не испытывать и не использовать в военных, в т.ч. противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли; не оказывать содействие и не побуждать другие государства, группы государств, международные, межправительственные, а также любые неправительственные организации, включая неправительственные юридические лица, учрежденные, зарегистрированные или расположенные на территории, находящейся под их юрисдикцией и/или контролем, к участию в указанной выше деятельности".
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"В качестве промежуточного шага рассматриваем выдвинутую Россией международную инициативу/политобязательство о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК), которая на данный момент выступает единственным действующим инструментом сохранения космоса свободным от оружия. Ее полноформатными участниками являются уже 30 государств", - отметила Захарова
Россия готова к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными странами, включая США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подтверждаем готовность к обсуждению всего спектра вопросов космической безопасности со всеми заинтересованными государствами, в том числе США. Убеждены, что запуск переговоров по международной договоренности, запрещающей размещение любых видов вооружений в космосе, применение или угрозу применения силы в отношении космических объектов или с их помощью, – верный путь к снижению напряженности и снятию озабоченностей государств в контексте обеспечения безопасности космической деятельности", - говорится в ее комментарии, размещенном на сайте дипведомства.
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В понедельник космический мусор несколько раз пролетел мимо МКС с интервалами в полтора часа. Космонавты и астронавты прятались в пристыкованных к станции кораблях "Союз МС-19" и Crew Dragon. Госсекретарь США Энтони Блинкен после этого заявил, что облако из полутора тысяч обломков появилось якобы в результате испытания Россией противоспутниковых систем. Космическое командование США утверждает, что была испытана противоспутниковая ракета прямого восхождения, которая поразила спутник "Космос-1408".
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Космическое командование США в декабре 2020 года заявило, что РФ провела новое испытание ракеты, нацеленной на уничтожение спутников. О предыдущих испытаниях российской противоспутниковой ракеты космическое командование США сообщало в апреле. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон таким образом пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.
Россия, а ранее СССР, на протяжении 40 лет неизменно выступает за разработку многостороннего юридически обязывающего инструмента, который бы запрещал размещение оружия любого вида, применение силы или угрозы силой в космическом пространстве. РФ неоднократно вносила на рассмотрение ГА ООН и Конференции по разоружению проекты соответствующих соглашений. В июне 2014 года на Конференции была предоставлена обновленная версия российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.
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