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Глава Минобороны Азербайджана обсудил с Шойгу ситуацию на границе
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с Шойгу ситуацию на границе - РИА Новости, 16.11.2021
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с Шойгу ситуацию на границе
Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что глава ведомства Закир Гасанов обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на границе с... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:12
2021-11-16T19:12
2021-11-16T19:25
в мире
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сергей шойгу
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закир гасанов
минобороны азербайджана
россия
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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что глава ведомства Закир Гасанов обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на границе с Арменией."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу позвонил министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову по поводу ситуации на азербайджано-армянской границе. В ходе телефонного разговора генерал-полковник З. Гасанов заявил, что провокации, совершенные Арменией на государственной границе двух стран, решительно предотвращены. Генерал армии Шойгу выразил готовность приложить усилия для прекращения боевых действий и стабилизации обстановки", - говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных. Также армянское минобороны заявило о потере двух боевых позиций.Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
https://ria.ru/20211116/bronetekhnika-1759332614.html
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в мире, армения, азербайджан, сергей шойгу, мид армении, закир гасанов, минобороны азербайджана, россия
19:12 16.11.2021 (обновлено: 19:25 16.11.2021)
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с Шойгу ситуацию на границе
Глава Минобороны Азербайджана Гасанов обсудил с Шойгу ситуацию на границе с Арменией