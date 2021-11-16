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Глава Минобороны Азербайджана обсудил с Шойгу ситуацию на границе
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с Шойгу ситуацию на границе - РИА Новости, 16.11.2021
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с Шойгу ситуацию на границе
Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что глава ведомства Закир Гасанов обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на границе с... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T19:12
2021-11-16T19:25
в мире
армения
азербайджан
сергей шойгу
мид армении
закир гасанов
минобороны азербайджана
россия
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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что глава ведомства Закир Гасанов обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на границе с Арменией."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу позвонил министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову по поводу ситуации на азербайджано-армянской границе. В ходе телефонного разговора генерал-полковник З. Гасанов заявил, что провокации, совершенные Арменией на государственной границе двух стран, решительно предотвращены. Генерал армии Шойгу выразил готовность приложить усилия для прекращения боевых действий и стабилизации обстановки", - говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных. Также армянское минобороны заявило о потере двух боевых позиций.Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
https://ria.ru/20211116/bronetekhnika-1759332614.html
https://ria.ru/20211116/plen-1759329913.html
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в мире, армения, азербайджан, сергей шойгу, мид армении, закир гасанов, минобороны азербайджана, россия
19:12 16.11.2021 (обновлено: 19:25 16.11.2021)
 
Глава Минобороны Азербайджана обсудил с Шойгу ситуацию на границе

Глава Минобороны Азербайджана Гасанов обсудил с Шойгу ситуацию на границе с Арменией

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что глава ведомства Закир Гасанов обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на границе с Арменией.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу позвонил министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову по поводу ситуации на азербайджано-армянской границе. В ходе телефонного разговора генерал-полковник З. Гасанов заявил, что провокации, совершенные Арменией на государственной границе двух стран, решительно предотвращены. Генерал армии Шойгу выразил готовность приложить усилия для прекращения боевых действий и стабилизации обстановки", - говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.
Разбитая армянская гаубица у дороги в Физули - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
17:17
В Армении заявили об уничтожении десяти единиц азербайджанской бронетехники
Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных. Также армянское минобороны заявило о потере двух боевых позиций.
Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
17:09
Армения заявила о пленении 12 армянских военных на границе с Азербайджаном
 
В миреАрменияАзербайджанСергей ШойгуМИД АрменииЗакир ГасановМинобороны АзербайджанаРоссия
 
 
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