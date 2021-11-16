https://ria.ru/20211116/granitsa-1759358139.html

Глава Минобороны Азербайджана обсудил с Шойгу ситуацию на границе

Глава Минобороны Азербайджана обсудил с Шойгу ситуацию на границе - РИА Новости, 16.11.2021

Глава Минобороны Азербайджана обсудил с Шойгу ситуацию на границе

Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что глава ведомства Закир Гасанов обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на границе с... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T19:12

2021-11-16T19:12

2021-11-16T19:25

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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что глава ведомства Закир Гасанов обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию на границе с Арменией."Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу позвонил министру обороны Азербайджанской Республики генерал-полковнику Закиру Гасанову по поводу ситуации на азербайджано-армянской границе. В ходе телефонного разговора генерал-полковник З. Гасанов заявил, что провокации, совершенные Арменией на государственной границе двух стран, решительно предотвращены. Генерал армии Шойгу выразил готовность приложить усилия для прекращения боевых действий и стабилизации обстановки", - говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.Во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, были пленены 12 армянских военных. Также армянское минобороны заявило о потере двух боевых позиций.Минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.

https://ria.ru/20211116/bronetekhnika-1759332614.html

https://ria.ru/20211116/plen-1759329913.html

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