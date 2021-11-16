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Минобороны Азербайджана заявило о напряженной ситуации на границе
Минобороны Азербайджана заявило о напряженной ситуации на границе - РИА Новости, 16.11.2021
Минобороны Азербайджана заявило о напряженной ситуации на границе
Минобороны Азербайджана сообщает о напряженной ситуации на границе с Арменией, продолжаются боевые операции. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:06
2021-11-16T14:14
в мире
армения
минобороны азербайджана
нагорно-карабахская республика
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БАКУ, 16 ноя - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщает о напряженной ситуации на границе с Арменией, продолжаются боевые операции."В ответ на провокацию армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы противоположной стороны. Обстановка на границе остается напряженной, ведутся боевые действия. Минобороны будет регулярно информировать общественность о ситуации на границе", - говорится в заявлении азербайджанского ведомства.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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в мире, армения, минобороны азербайджана, нагорно-карабахская республика
14:06 16.11.2021 (обновлено: 14:14 16.11.2021)
 
Минобороны Азербайджана заявило о напряженной ситуации на границе

Минобороны Азербайджана заявило о напряженной ситуации на границе с Арменией

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 16 ноя - РИА Новости. Минобороны Азербайджана сообщает о напряженной ситуации на границе с Арменией, продолжаются боевые операции.
"В ответ на провокацию армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы противоположной стороны. Обстановка на границе остается напряженной, ведутся боевые действия. Минобороны будет регулярно информировать общественность о ситуации на границе", - говорится в заявлении азербайджанского ведомства.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 12:46
Пашинян обвинил Азербайджан во вторжении на территорию Армении
 
В миреАрменияМинобороны АзербайджанаНагорно-Карабахская Республика
 
 
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