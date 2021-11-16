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В Омске начался форум молодых лидеров России и Центральной Азии

В Омске начался форум молодых лидеров России и Центральной Азии - РИА Новости, 16.11.2021

В Омске начался форум молодых лидеров России и Центральной Азии

Форум молодых лидеров "Россия – Центрально-Азиатский регион" открывается во вторник в Омске, его участники обсудят борьбу с COVID-19 и сохранение окружающей... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T03:08

2021-11-16T03:08

2021-11-16T03:08

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ОМСК, 16 ноя – РИА Новости. Форум молодых лидеров "Россия – Центрально-Азиатский регион" открывается во вторник в Омске, его участники обсудят борьбу с COVID-19 и сохранение окружающей среды, сообщает правительство Омской области.Международное мероприятие, которое пройдет с 16 по 19 ноября, соберет на своих площадках более ста молодых специалистов из России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, и Узбекистана для поиска решений по наиболее актуальным международным проблемам, стоящим перед Россией и странами Центральной Азии.Он выразил уверенность, что нынешний форум, организованный в рамках проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия Центрально-Азиатский регион", станет эффективной площадкой, на которой лидеры отрасли смогут лично обсудить все возможные точки роста. Совместные проекты и мероприятия в сфере молодежной политики поспособствуют упрочнению гуманитарных связей, станут локомотивами интеграционных молодежных процессов, считает он.Среди тем открывающегося форума на первое место по важности вышли задачи по борьбе с пандемией и ее последствиями, проблемы, связанные с изменением климата и развитием комфортных городских пространств. По каждому из этих направлений эксперты и участники предложат на обсуждение лучшие практики, реализуемые сейчас в России и в странах Центрально-Азиатского региона, поделятся опытом и рассмотрят перспективы международного сотрудничества.Форум организован федеральным агентством по делам молодежи, правительством Омской области, Омским государственным техническим университетом и проектным офисом международного молодежного сотрудничества "Россия – Центрально-Азиатский регион".

https://ria.ru/20211109/otel-1758229788.html

https://ria.ru/20211027/byudzhet-1756572338.html

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в мире, казахстан, киргизия, таджикистан, омск, узбекистан, туркмения, россия, дмитрий крикорьянц