В Омске начался форум молодых лидеров России и Центральной Азии
В Омске открывается Форум молодых лидеров "Россия – Центрально-Азиатский регион"
ОМСК, 16 ноя – РИА Новости. Форум молодых лидеров "Россия – Центрально-Азиатский регион" открывается во вторник в Омске, его участники обсудят борьбу с COVID-19 и сохранение окружающей среды, сообщает правительство Омской области.
Международное мероприятие, которое пройдет с 16 по 19 ноября, соберет на своих площадках более ста молодых специалистов из России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, и Узбекистана для поиска решений по наиболее актуальным международным проблемам, стоящим перед Россией и странами Центральной Азии.
"Мы уже имеем опыт организации международных форумов. Именно в нашем регионе впервые прошел Форум молодежных лидеров России и Казахстана, по итогам которого были подписаны семь двусторонних соглашений между молодежными неправительственными организациями. Омская область давно и тесно сотрудничает со странами Центрально-Азиатского региона, поэтому для нас особенно важно наладить взаимодействие и с молодежью этих государств", - сказал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.
Он выразил уверенность, что нынешний форум, организованный в рамках проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия Центрально-Азиатский регион", станет эффективной площадкой, на которой лидеры отрасли смогут лично обсудить все возможные точки роста. Совместные проекты и мероприятия в сфере молодежной политики поспособствуют упрочнению гуманитарных связей, станут локомотивами интеграционных молодежных процессов, считает он.
Среди тем открывающегося форума на первое место по важности вышли задачи по борьбе с пандемией и ее последствиями, проблемы, связанные с изменением климата и развитием комфортных городских пространств. По каждому из этих направлений эксперты и участники предложат на обсуждение лучшие практики, реализуемые сейчас в России и в странах Центрально-Азиатского региона, поделятся опытом и рассмотрят перспективы международного сотрудничества.
Форум организован федеральным агентством по делам молодежи, правительством Омской области, Омским государственным техническим университетом и проектным офисом международного молодежного сотрудничества "Россия – Центрально-Азиатский регион".