Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались
Мария Ивакова и Никита Ефремов объявили в социальных сетях о расставании
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель, телеведущая Мария Ивакова и актер Никита Ефремов, победившие в номинации "Пара года" по версии журнала Glamour
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались: соответствующие посты они разместили в своих социальных сетях. Ведущая отметила, что они не собираются раскрывать подробности и причины разрыва.
"Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих", – написала Мария.
Она добавила, что они с Никитой продолжают дружить и поддерживать друг друга.
"Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути", – написал в своем Instagram Ефремов.
О романе звезд стало известно в 2019-м году. Они не стеснялись проявлять нежные чувства в социальных сетях, но не давали четких ответов на вопрос о свадьбе.
Ранее стало известно, что Никита Ефремов и Милош Бикович вместе сыграют в фильме о преодолении кризиса 30 лет.