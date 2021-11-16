https://ria.ru/20211116/efremov-1759324552.html

Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались

Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались - РИА Новости, 16.11.2021

Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались

Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались: соответствующие посты они разместили в своих социальных сетях. Ведущая отметила, что они не собираются раскрывать... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T17:03

2021-11-16T17:03

2021-11-16T17:03

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знаменитости

мария ивакова

никита ефремов

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались: соответствующие посты они разместили в своих социальных сетях. Ведущая отметила, что они не собираются раскрывать подробности и причины разрыва.Она добавила, что они с Никитой продолжают дружить и поддерживать друг друга.О романе звезд стало известно в 2019-м году. Они не стеснялись проявлять нежные чувства в социальных сетях, но не давали четких ответов на вопрос о свадьбе.Ранее стало известно, что Никита Ефремов и Милош Бикович вместе сыграют в фильме о преодолении кризиса 30 лет.

https://ria.ru/20211111/mutsenietse-1758609249.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, мария ивакова, никита ефремов