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Шоубиз
https://ria.ru/20211116/efremov-1759324552.html
Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались
Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались - РИА Новости, 16.11.2021
Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались
Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались: соответствующие посты они разместили в своих социальных сетях. Ведущая отметила, что они не собираются раскрывать... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T17:03
2021-11-16T17:03
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
мария ивакова
никита ефремов
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались: соответствующие посты они разместили в своих социальных сетях. Ведущая отметила, что они не собираются раскрывать подробности и причины разрыва.Она добавила, что они с Никитой продолжают дружить и поддерживать друг друга.О романе звезд стало известно в 2019-м году. Они не стеснялись проявлять нежные чувства в социальных сетях, но не давали четких ответов на вопрос о свадьбе.Ранее стало известно, что Никита Ефремов и Милош Бикович вместе сыграют в фильме о преодолении кризиса 30 лет.
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шоу-бизнес, знаменитости, мария ивакова, никита ефремов
17:03 16.11.2021
 
Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались

Мария Ивакова и Никита Ефремов объявили в социальных сетях о расставании

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМодель, телеведущая Мария Ивакова и актер Никита Ефремов, победившие в номинации "Пара года" по версии журнала Glamour
Модель, телеведущая Мария Ивакова и актер Никита Ефремов, победившие в номинации Пара года по версии журнала Glamour - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Мария Ивакова и Никита Ефремов расстались: соответствующие посты они разместили в своих социальных сетях. Ведущая отметила, что они не собираются раскрывать подробности и причины разрыва.

"Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих", – написала Мария.

Она добавила, что они с Никитой продолжают дружить и поддерживать друг друга.

"Наш танец с Машей завершен. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути", – написал в своем Instagram Ефремов.

О романе звезд стало известно в 2019-м году. Они не стеснялись проявлять нежные чувства в социальных сетях, но не давали четких ответов на вопрос о свадьбе.
Ранее стало известно, что Никита Ефремов и Милош Бикович вместе сыграют в фильме о преодолении кризиса 30 лет.
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