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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211007/melodrama-1753479357.html
Бикович и Ефремов будут вместе преодолевать кризис 30 лет в новом фильме
Бикович и Ефремов будут вместе преодолевать кризис 30 лет в новом фильме - РИА Новости, 07.10.2021
Бикович и Ефремов будут вместе преодолевать кризис 30 лет в новом фильме
Актеры Милош Бикович и Никита Ефремов сыграют в мелодраме "Семья на ветру" режиссера Елизаветы Болычевой, сообщил продюсер проекта Александр Котт на очной... РИА Новости, 07.10.2021
2021-10-07T16:08
2021-10-07T16:08
культура
александр котт
новости культуры
кино и сериалы
милош бикович
россия
никита ефремов
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Актеры Милош Бикович и Никита Ефремов сыграют в мелодраме "Семья на ветру" режиссера Елизаветы Болычевой, сообщил продюсер проекта Александр Котт на очной защите игровых проектов в министерстве культуры РФ.В ленте расскажут о преодолении кризиса 30 лет. По словам Александра Котта, звезда комедии "Холоп" Милош Бикович согласился сняться в мелодраме сразу после того, как прочел сценарий. Участие подтвердил и Никита Ефремов (сериал "Хороший человек"). Дата выхода фильма пока не объявлена.
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александр котт, новости культуры, кино и сериалы, милош бикович, россия, никита ефремов
16:08 07.10.2021
 
Бикович и Ефремов будут вместе преодолевать кризис 30 лет в новом фильме

Милош Бикович и Никита Ефремов сыграют в мелодраме Елизаветы Болычевой "Семья на ветру"

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаНикита Ефремов и Милош Бикович
Никита Ефремов и Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 07.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Актеры Милош Бикович и Никита Ефремов сыграют в мелодраме "Семья на ветру" режиссера Елизаветы Болычевой, сообщил продюсер проекта Александр Котт на очной защите игровых проектов в министерстве культуры РФ.
В ленте расскажут о преодолении кризиса 30 лет.
"Это история двух московских семей. Наши главные герои Мика и Нина живут в соседних подъездах. У него болезненная привязанность к матери, у нее сложные отношения с братом, и это мешает им быть вместе. Каждый из них по-своему преодолевает кризис 30 лет, и, конечно, в итоге побеждает любовь", — раскрыла детали сюжета Болычева.
По словам Александра Котта, звезда комедии "Холоп" Милош Бикович согласился сняться в мелодраме сразу после того, как прочел сценарий. Участие подтвердил и Никита Ефремов (сериал "Хороший человек").
Дата выхода фильма пока не объявлена.
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КультураАлександр КоттНовости культурыКино и сериалыМилош БиковичРоссияНикита Ефремов
 
 
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