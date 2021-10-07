https://ria.ru/20211007/melodrama-1753479357.html

Бикович и Ефремов будут вместе преодолевать кризис 30 лет в новом фильме

Бикович и Ефремов будут вместе преодолевать кризис 30 лет в новом фильме - РИА Новости, 07.10.2021

Бикович и Ефремов будут вместе преодолевать кризис 30 лет в новом фильме

Актеры Милош Бикович и Никита Ефремов сыграют в мелодраме "Семья на ветру" режиссера Елизаветы Болычевой, сообщил продюсер проекта Александр Котт на очной... РИА Новости, 07.10.2021

2021-10-07T16:08

2021-10-07T16:08

2021-10-07T16:08

культура

александр котт

новости культуры

кино и сериалы

милош бикович

россия

никита ефремов

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Актеры Милош Бикович и Никита Ефремов сыграют в мелодраме "Семья на ветру" режиссера Елизаветы Болычевой, сообщил продюсер проекта Александр Котт на очной защите игровых проектов в министерстве культуры РФ.В ленте расскажут о преодолении кризиса 30 лет. По словам Александра Котта, звезда комедии "Холоп" Милош Бикович согласился сняться в мелодраме сразу после того, как прочел сценарий. Участие подтвердил и Никита Ефремов (сериал "Хороший человек"). Дата выхода фильма пока не объявлена.

https://ria.ru/20210924/film-1751614337.html

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2021

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александр котт, новости культуры, кино и сериалы, милош бикович, россия, никита ефремов