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https://ria.ru/20211116/boykot-1759373075.html
Белый дом не стал комментировать сообщения о бойкоте Олимпиады-2022
Белый дом не стал комментировать сообщения о бойкоте Олимпиады-2022 - РИА Новости, 16.11.2021
Белый дом не стал комментировать сообщения о бойкоте Олимпиады-2022
Белый дом не стал комментировать сообщения о планах по дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине, утверждает, что тема не поднималась в ходе прошедшего РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T21:11
2021-11-16T21:40
олимпиада
сша
пекин
в мире
олимпийские игры
китай
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Белый дом не стал комментировать сообщения о планах по дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине, утверждает, что тема не поднималась в ходе прошедшего накануне виртуального саммита лидеров двух стран.В понедельник лидеры США и КНР провели первый саммит после избрания Байдена на президентский пост США. Из-за пандемии коронавируса он прошел в виртуальном формате.Во вторник газета Washington Post сообщила, что администрация США намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады. По информации источников издания, ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не станет посещать Олимпиаду в официальном качестве. Данное решение, как отмечают источники, призвано стать ответом на приписываемые Пекину нарушения прав человека. Сообщалось, что на участии в Олимпиаде спортсменов из США данное решение никак не отразится, подчеркивают собеседники.Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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олимпиада, сша, пекин, в мире, олимпийские игры, китай, джо байден, си цзиньпин
21:11 16.11.2021 (обновлено: 21:40 16.11.2021)
 
Белый дом не стал комментировать сообщения о бойкоте Олимпиады-2022

В Белом доме отказались комментировать сообщения о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Белый дом не стал комментировать сообщения о планах по дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине, утверждает, что тема не поднималась в ходе прошедшего накануне виртуального саммита лидеров двух стран.
"Мне нечего добавить по этой теме, но скажу, что этот вопрос не поднимался в ходе беседы (президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина)", - сказал представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.
В понедельник лидеры США и КНР провели первый саммит после избрания Байдена на президентский пост США. Из-за пандемии коронавируса он прошел в виртуальном формате.
Во вторник газета Washington Post сообщила, что администрация США намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады. По информации источников издания, ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не станет посещать Олимпиаду в официальном качестве. Данное решение, как отмечают источники, призвано стать ответом на приписываемые Пекину нарушения прав человека. Сообщалось, что на участии в Олимпиаде спортсменов из США данное решение никак не отразится, подчеркивают собеседники.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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ОлимпиадаСШАПекинВ миреОлимпийские игрыКитайДжо БайденСи Цзиньпин
 
 
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