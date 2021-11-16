21:11 16.11.2021 (обновлено: 21:40 16.11.2021)
Белый дом не стал комментировать сообщения о бойкоте Олимпиады-2022
В Белом доме отказались комментировать сообщения о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Белый дом не стал комментировать сообщения о планах по дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине, утверждает, что тема не поднималась в ходе прошедшего накануне виртуального саммита лидеров двух стран.
"Мне нечего добавить по этой теме, но скажу, что этот вопрос не поднимался в ходе беседы (президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина)", - сказал представитель пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.
В понедельник лидеры США и КНР провели первый саммит после избрания Байдена на президентский пост США. Из-за пандемии коронавируса он прошел в виртуальном формате.
Во вторник газета Washington Post сообщила, что администрация США намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады. По информации источников издания, ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не станет посещать Олимпиаду в официальном качестве. Данное решение, как отмечают источники, призвано стать ответом на приписываемые Пекину нарушения прав человека. Сообщалось, что на участии в Олимпиаде спортсменов из США данное решение никак не отразится, подчеркивают собеседники.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.