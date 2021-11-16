https://ria.ru/20211116/boykot-1759373075.html

Белый дом не стал комментировать сообщения о бойкоте Олимпиады-2022

Белый дом не стал комментировать сообщения о бойкоте Олимпиады-2022 - РИА Новости, 16.11.2021

Белый дом не стал комментировать сообщения о бойкоте Олимпиады-2022

Белый дом не стал комментировать сообщения о планах по дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине, утверждает, что тема не поднималась в ходе прошедшего РИА Новости, 16.11.2021

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олимпиада

сша

пекин

в мире

олимпийские игры

китай

джо байден

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Белый дом не стал комментировать сообщения о планах по дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады в Пекине, утверждает, что тема не поднималась в ходе прошедшего накануне виртуального саммита лидеров двух стран.В понедельник лидеры США и КНР провели первый саммит после избрания Байдена на президентский пост США. Из-за пандемии коронавируса он прошел в виртуальном формате.Во вторник газета Washington Post сообщила, что администрация США намерена вскоре объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады. По информации источников издания, ни сам Байден, ни кто-либо из членов американского правительства не станет посещать Олимпиаду в официальном качестве. Данное решение, как отмечают источники, призвано стать ответом на приписываемые Пекину нарушения прав человека. Сообщалось, что на участии в Олимпиаде спортсменов из США данное решение никак не отразится, подчеркивают собеседники.Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

https://rsport.ria.ru/20211116/vaktsina-1759312073.html

сша

пекин

китай

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олимпиада, сша, пекин, в мире, олимпийские игры, китай, джо байден, си цзиньпин