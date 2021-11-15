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В центре Петербурга произошел конфликт со стрельбой
В центре Петербурга произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 15.11.2021
В центре Петербурга произошел конфликт со стрельбой
Сотрудники полиции разыскивают двоих участников конфликта, один из которых выстрелил в мужчину из травматического пистолета в центре Петербурга, сообщает... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:09
2021-11-15T10:15
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают двоих участников конфликта, один из которых выстрелил в мужчину из травматического пистолета в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция разыскивает участников конфликта со стрельбой в центре Петербурга", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел утром 14 ноября у дома 51 по Гороховой улице. Двое злоумышленников напали на мужчину после словесного конфликта, повредили ему автомобиль и несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников", - сказано в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург
10:09 15.11.2021 (обновлено: 10:15 15.11.2021)
 
В центре Петербурга произошел конфликт со стрельбой

Полиция разыскаивает участников конфликта со стрельбой из травмата в центре Петербурга

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают двоих участников конфликта, один из которых выстрелил в мужчину из травматического пистолета в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция разыскивает участников конфликта со стрельбой в центре Петербурга", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, инцидент произошел утром 14 ноября у дома 51 по Гороховой улице. Двое злоумышленников напали на мужчину после словесного конфликта, повредили ему автомобиль и несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников", - сказано в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 14:37
Во Владикавказе задержали четверых человек после конфликта со стрельбой
 
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