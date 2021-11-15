https://ria.ru/20211115/strelba-1759060924.html
В центре Петербурга произошел конфликт со стрельбой
В центре Петербурга произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 15.11.2021
В центре Петербурга произошел конфликт со стрельбой
Сотрудники полиции разыскивают двоих участников конфликта, один из которых выстрелил в мужчину из травматического пистолета в центре Петербурга, сообщает... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:09
2021-11-15T10:09
2021-11-15T10:15
происшествия
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают двоих участников конфликта, один из которых выстрелил в мужчину из травматического пистолета в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция разыскивает участников конфликта со стрельбой в центре Петербурга", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел утром 14 ноября у дома 51 по Гороховой улице. Двое злоумышленников напали на мужчину после словесного конфликта, повредили ему автомобиль и несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20211112/strelba-1758754175.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
10:09 15.11.2021 (обновлено: 10:15 15.11.2021)
В центре Петербурга произошел конфликт со стрельбой
Полиция разыскаивает участников конфликта со стрельбой из травмата в центре Петербурга