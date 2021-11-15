https://ria.ru/20211115/strelba-1759060924.html

В центре Петербурга произошел конфликт со стрельбой

В центре Петербурга произошел конфликт со стрельбой - РИА Новости, 15.11.2021

В центре Петербурга произошел конфликт со стрельбой

Сотрудники полиции разыскивают двоих участников конфликта, один из которых выстрелил в мужчину из травматического пистолета в центре Петербурга, сообщает... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:09

2021-11-15T10:09

2021-11-15T10:15

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции разыскивают двоих участников конфликта, один из которых выстрелил в мужчину из травматического пистолета в центре Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция разыскивает участников конфликта со стрельбой в центре Петербурга", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел утром 14 ноября у дома 51 по Гороховой улице. Двое злоумышленников напали на мужчину после словесного конфликта, повредили ему автомобиль и несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленников", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20211112/strelba-1758754175.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург