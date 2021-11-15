09:06 15.11.2021 (обновлено: 13:04 15.11.2021)
ОБСЕ в упор не видит нарушений договоренностей Украиной, заявил глава ЛНР
Глава ЛНР Пасечник: ОБСЕ в упор не видит циничных нарушений Украиной всех правил и норм
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ в районе линии боевого соприкосновения у поселка Золотое Луганской Народной Республики
ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ призывает стороны конфликта в Донбассе не политизировать процесс, не видя "в упор" нарушений Киевом договоренностей и обязательств, заявил РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Ранее глава ЛНР обвинил украинские власти в нарушении договоренностей и собственных обязательств, в том числе похищении офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрея Косяка.
"Тут уже интересна реакция ОБСЕ, которая не видит в упор циничного нарушения Украиной всех существующих правил и норм, а продолжает твердить: давайте не политизировать процесс и давайте вернемся к системе гарантий", - сказал Пасечник.
Глава ЛНР считает, что миссия ОБСЕ должна сначала оказать помощь в возвращении задержанного Киевом офицера ЛНР и уже после следить за соблюдением сторонами конфликта обязательств по минским договоренностям.
"При чем тут политизация? Помогите вернуть нашего парня домой и после этого уже рассуждайте о системе гарантий, репутация которых основательно подмочена, как и самой организации (СММ ОБСЕ – ред.), которая бралась следить за их исполнением", - заявил Пасечник.
В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, так как он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.