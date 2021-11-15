https://ria.ru/20211115/pasechnik-1759097864.html

Леонид Пасечник: режим Зеленского – лживый и циничный

Леонид Пасечник: режим Зеленского – лживый и циничный - РИА Новости, 15.11.2021

Леонид Пасечник: режим Зеленского – лживый и циничный

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал в интервью РИА Новости, применял ли Киев беспилотники турецкого происхождения... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:00

2021-11-15T13:00

2021-11-15T13:01

интервью

луганская народная республика

леонид пасечник

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Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал в интервью РИА Новости, применял ли Киев беспилотники турецкого происхождения Bayraktar в Донбассе, почему ОБСЕ никак не реагирует на нарушения Украиной, и возможна ли торговля с Киевом. —Есть ли свидетельства применения беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на территории ЛНР?– Соответствующие службы ЛНР никогда не фиксировали в небе над республикой применение Украиной турецких беспилотников Bayraktar. Но были другие украинские БПЛА, которые противник применял для разведки, корректировки и даже для нанесения ударов по жилым кварталам в населенных пунктах рядом с линией соприкосновения. У нас есть мирные граждане, погибшие от налетов украинских беспилотников.Я считаю, что нарочитые заявления, сделанные киевскими военными о применении беспилотников Bayraktar, – это не война и боевые операции, а политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм. Демонстративное нарушение подписанных обеими сторонами Мер по усилению режима прекращения огня, которыми так гордился Зеленский, а потом вдруг перестал и забыл о них.– Может ли массовое их применение Киевом изменить ситуацию в Донбассе, и как можете прокомментировать в целом применение ударных БПЛА в Донбассе?– Украинский режим Зеленского лживый и циничный. Они не герои и не патриоты. Они нарушают договоренности и свои собственные обязательства: захватывают заложников там, где давали гарантии не трогать людей, запускают дроны, где обещали их не использовать, лезут в населенные пункты в "серой" зоне, которые по договоренности должны были оставаться вне чьего– либо контроля. Это типичная трусость.Последние недели они ведут войну даже не с нами, а растаптывают систему договоренностей и гарантий. Предъявляют себя во всей красе – клятвопреступниками.Потом ОБСЕ задается вопросом, а почему же теперь между сторонами конфликта не работает система гарантий, без которых сложно обеспечить ремонты разбитых систем жизнеобеспечения, какого-то экономического взаимодействия, устойчивой работы переходов на линии соприкосновения. А какое сейчас может быть доверие гарантиям Украины, когда они берут в заложники безоружного наблюдателя со статусом, которому гарантировали безопасность?И тут уже интересна реакция ОБСЕ, которая не видит в упор циничного нарушения Украиной всех существующих правил и норм, а продолжает твердить: "давайте не политизировать процесс, и давайте вернемся к системе гарантий". При чем тут политизация? Помогите вернуть нашего парня домой и после этого уже рассуждайте о системе гарантий, репутация которых основательно подмочена, как и самой организации, которая бралась следить за их исполнением.– На заседании экономической подгруппы Киев выступил с просьбой обсудить коммерческие поставки угля с территории республик Донбасса. На днях вы подтвердили, что республика готова разговаривать. На каких условиях, и есть ли уже предварительные цены?– Никаких цен и никаких условий не обсуждалось. Киев был заинтересован в организации по-тихому поставок им электроэнергии и угля, потому что в стране у них энергетический кризис, и стоят они на пороге веерных отключений. Мы готовы были выслушать предложения Украины, но уж точно не собирались скрывать факт таких переговоров, если бы они начались. Но украинцы, как только поняли, что тайно это сделать не удастся, испугались и убежали. Никто не озвучивал никаких конкретных предложений. В любом случае, без прекращения кровопролития никакая торговля невозможна.Их предложений по восстановлению социально-экономических связей мы ждали с весны 2017 года, когда они ввели экономическую и логистическую блокаду республик и перекрыли поставки нашего угля и продукции. Но прибежали они, когда доруководились до веерных отключений. И все равно убежали снова. Пусть руководят и дальше.– По оценкам ОБСЕ последняя неделя октября в Донбассе стала самой "горячей" с момента заключения дополнительных мер по перемирию; какие прогнозы, к чему готовится Киев?– То, что идет обострение, видят сегодня все, но всем нужно еще и точно понимать его источник и причины. Для Зеленского война – это лишь инструмент политтехнологии. За свой умирающий рейтинг, за возможность сидеть в президентском кресле он готов платить жизнями солдат и мирных граждан.Ведь если по-прежнему будет усугубляться ситуация на Украине, в стране будет расти внутриполитическое напряжение, народ начнет бунтовать против повышения коммуналки, может прийти к Зеленскому под окна требовать адекватных действий против пандемии. Или заявятся радикалы требовать канонизировать Бандеру. Тогда Зеленский погонит своих вояк на убой, чтобы кричать, что он патриот, и родина в опасности. А когда опасно, то не до платежек, и всем срочно нужно охранять своего верховного главнокомандующего.Нагнетанию военной напряженности потакают в том числе действия и заявления США. Их самолеты уже открыто везут оружие и инструкторов, при этом госдеп ищет российские войска в смоленских лесах, убеждая всех, что это на границе с Украиной. Украинский Кулеба привез из Вашингтона очередную хартию, где говорится, что США – стратегический партнер, но даст она только немного денег и оружия, а воевать Украина будет сама, потому что США "украинский суверенитет" готова поддержать только морально, а за военными долгами заглянут позже. Мы не исключаем, что оба эти фактора подталкивают украинский режим на провокацию обострения. Мы видим ситуацию. Просчитываем все возможные варианты и будем готовы к любому развития событий.– Какова ситуация по захваченному Киевом офицеру ЛНР в СЦКК? Какие есть варианты его возвращения в республику, и идет ли Киев на уступки в этом вопросе?– Мы владеем всей информацией. Знаем где находится Андрей Косяк, и что с ним происходит. Наши службы поддерживают постоянный контакт с его семьей.Мы предпринимаем все попытки принудить Киев вернуть нашего наблюдателя домой безо всяких условий. Говорим в контактной группе, говорим с ОБСЕ, говорим с другими международными организациями. В нашем случае очень важно, чтобы сработал именно международный механизм. Если же он не сработает, тогда ему грош цена. Это же и оценка возможностей наших международных посредников, которые так активно требуют к себе повышенного внимания и уважения, но в случае, когда необходима их помощь, оказываются немощными и продолжают только надувать щеки.– Какая ситуация с коронавирусом в республике? Известно ли, когда будет поставка новой партии вакцины от РФ?– Ситуация очень сложная. Мы не стали тем обособленным островком, куда не дошли все проблемы, с которыми столкнулся весь мир. У нас возникают сложности с медикаментами, коечным фондом, особенно оборудованным кислородом, но мы боремся и ежедневно работаем над решением этих проблем. В самое ближайшее время ожидаем очередной помощи от России. Ждем поступления крупной партии российских вакцин, которые должны удовлетворить все наши потребности в ней. Без помощи Российской Федерации мы были бы в ситуации гораздо хуже, чем сейчас. У нас есть совместный план действий, на который мы очень рассчитываем.

https://ria.ru/20211112/bespilotniki-1758860057.html

https://ria.ru/20211112/donbass-1758596891.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211111/ssha-1758540856.html

https://ria.ru/20211014/pomosch-1754659420.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, луганская народная республика, леонид пасечник